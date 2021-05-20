Со слезами на глазах: почему Ольга Сумская не общается со своей старшей сестрой Натальей? Откровенное признание

Однако не все так гладко в семье Сумских: в детстве Наталья и Ольга были дружны, сейчас вовсе не общаются

Обе девочки родились в необычайно творческой семьей — их родители Анна Ивановна и Вячеслав Игнатьевич были актерами. Поэтому неудивительно, что девочки пошли по творческим стопам своих ближайших родственников. К слову, именно влияние папы и мамы, работа с ними, их советы и опыт помогли девочкам обрести успехи в карьере. Хотя и сами они обладали мощным талантом, который раскрывают до сих пор в своих ролях.

Эту новость Ольга Сумская озвучила в YouTube-шоу TalaVision Талы Калатай.

Ольга Сумская на интервью

Ольга Сумская на интервью

Сумская отметила, что у нее есть две дочери — Тоня и Аня, которые невероятно дружные. Ей нравится наблюдать за их сестринской любовью и самоотдачей, которую они должны пронести через всю жизнь. Ольга привела в пример свою ситуацию, и сказала, что им с Натальей Сумской не удалось наладить эти близкие и откровенные отношения.

"Я надеюсь, что эта теплота когда-то вернется. Возможно темп жизни, возможно профессионально, но что-то как-то оно так сложилось. Политическая тема может быть тоже вплелась", — прокомментировала актриса театра и кино Ольга Сумская.

Тала Калатай не упустила возможности спросить у Сумской, хотела ли бы она сейчас что-то передать своей родной сестре Наталье. Ольга ответила коротко и ясно: "оно не дойдет".

Источник: 1 Минута