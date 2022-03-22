Собака харківських копів Драгер залишається на своєму робочому місці

Собака-талісман харківських патрульних на ім’я Драгер сумлінно несе службу та виконує покладені на нього обов’язки, повідомили в УПП Харківської області.

Пес Драгер мешкає в стильній теплій будці на території Управління патрульної поліції, щоденно перевіряє межі території, а також проводжає та зустрічає поліцейських, які заступають та повертаються зі зміни. Тобто, роботи у Драгера вистачає. Адже він не скаржиться, тому що отримує достатньо уваги та турботи від дружнього колективу харківських патрульних.

«Друзі, піклуйтеся про своїх чотирилапих, адже вони цього потребують. Не залишайте тварин в зачинених квартирах та подвір’ях без доступу їжі чи води. Наші улюбленці так само чекають на перемогу, аби кожну вільну хвилину дарувати свою любов», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Агентство Телевидения Новости