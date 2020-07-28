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Собчак с гнилью на лице шокировала сеть

Собчак с гнилью на лице шокировала сеть

Ксения Собчак удивила своих подписчиков, выложив в инстаграме свое фото в формате «ходячие мертвецы».
На лице и шее телеведущей — жуткого вида грим, долженствующий изображать разложение плоти, в одном из глаз — белая линза с точечным зрачком. В общем, звезда неузнаваема.
«Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки не закончились», — подписала Собчак фотографию

Фолловеры впечатлились.
Большинство из них не поняли, зачем нужно выставлять себя в подобном виде. Кто-то решил, что это такой своеобразный пиар.
«Ксения, вы конечно очень смелая женщина! Природа кроме чувства юмора выдала смелости и уверенности!», «Наконец-то мы увидели истинное лицо Ксении», «***ну как привлечь подписчиков? Ну как? Ну, давайте, я, такая!»

А кто-то ядовито заметил:
«Ксения, вам так очень идёт. Так и ходите!» Об этом сообщает "Рамблер". 

Источник: news.rambler.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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