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Соцсети полезны для здоровья людей среднего возраста

Соцсети полезны для здоровья людей среднего возраста

Принято считать, что социальные сети плохо влияют на психику и настроение человека. Но, оказывается, эти данные не совсем корректны.

Выяснилось, что во всех исследованиях, которые проводились раньше, оценивалось влияние соцсетей на подростков. Когда же учёные из Мичиганского университета провели подобные эксперименты с людьми среднего возраста, обнаружился совсем другой эффект. 

Учёные проанализировали данные 15 тысяч людей зрелого возраста и оказалось, что те, кто пользовался соцсетями, на 63% реже испытывали серьёзные психологические расстройства, включая депрессию и тревогу. 

Причина, по словам учёных, кроется в возможности общаться и быстро получать необходимую информацию. «Коммуникационные технологии и социальные сети облегчают поддержание отношений и доступ к медицинской информации», — говорит Кит Хэмптон, профессор СМИ и информации в Университете Мичигана.

Так что, возможно, вместо того, чтобы категорично отказываться от соцсетей, лучше сократить их использование до разумных пределов. 

Источник: anywellmag.com

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Темы: соцсети

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