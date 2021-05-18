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София Ротару продает отель в Крыму за 23 млн евро: как он выглядит изнутри
Здание, которому более 120 лет, сейчас функционирует как отель в Крыму Villa Sofia. Об этом сообщает издание "КП" со ссылкой на российскую певицу Анну Калашникову. Анна утверждает, что, когда она посещала Крым, ей риэлтор предложил приобрести этот отель. Она поинтересовалась причиной продажи. Так стало известно, что Ротару продает апартаменты из-за того, что не ездит туда, и из-за того, что сейчас у нее нет концертов, а деньги нужны. Поговаривают, что стартовая цена — 23 миллиона евро. Интересно, что изначально певица просила за него 25 миллионов евро, а потом снизила ценник. Однако риэлторы утверждают - это все равно достаточно высокая цена, как для такой недвижимости. Есть шанс, что отель купят только потому, что его собственница - София Ротару.
По слухам, на ремонт звезда потратила около одного миллиона долларов. На этом месте и был возведен отель. Сейчас он не работает и выставлен на продажу.Сама певица София Михайловна Ротару никак не комментировала, продает ли она свои апартаменты.
Как выглядит отель, который, вероятно, продает София Ротару в Крыму?
София Ротару продает отель в Крыму
София Ротару продает отель в Крыму
София Ротару продает отель в Крыму
София Ротару продает отель в Крыму
София Ротару продает отель в Крыму
София Ротару продает отель в Крыму
София Ротару продает отель в КрымуК слову, видео о том, какая между певицами Софией Михайловной и Аллой Борисовной Пугачевой была вражда, вы можете посмотреть на нашем Ютуб-канале "Одна минута".
Источник: 1 Минута
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