София Ротару продает отель в Крыму за 23 млн евро: как он выглядит изнутри

Здание, которому более 120 лет, сейчас функционирует как отель в Крыму Villa Sofia.

Об этом сообщает издание

"КП"

со ссылкой на российскую певицу

Анну Калашникову

.

Анна утверждает, что, когда она посещала Крым, ей риэлтор предложил приобрести этот отель. Она поинтересовалась причиной продажи. Так стало известно, что Ротару продает апартаменты из-за того, что не ездит туда, и из-за того, что сейчас у нее нет концертов, а деньги нужны.

Поговаривают, что стартовая цена — 23 миллиона евро. Интересно, что изначально певица просила за него 25 миллионов евро, а потом снизила ценник. Однако риэлторы утверждают - это все равно достаточно высокая цена, как для такой недвижимости. Есть шанс, что отель купят только потому, что его собственница - София Ротару.

По слухам, на ремонт звезда потратила около одного миллиона долларов. На этом месте и был возведен отель. Сейчас он не работает и выставлен на продажу.

Сама певица София Михайловна Ротару никак не комментировала, продает ли она свои апартаменты.

Как выглядит отель, который, вероятно, продает София Ротару в Крыму?

София Ротару продает отель в Крыму

София Ротару продает отель в Крыму

София Ротару продает отель в Крыму

София Ротару продает отель в Крыму

София Ротару продает отель в Крыму

София Ротару продает отель в Крыму

София Ротару продает отель в Крыму

К слову, видео о том, какая между певицами Софией Михайловной и Аллой Борисовной Пугачевой была вражда, вы можете посмотреть на нашем Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута