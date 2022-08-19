Сьогодні як ніколи потрібна українська пісня: в харківському метро відіграв Олег Скрипка

Дехто каже «Ми з України», а дехто каже «Ми за Харкова». Тому що мужні люди тут живуть і ми з Києва приїхали вам переказати привіт від всієї України. Ми пишаємося, як Харків зустрів ворога – ніхто так не зустрічав. Слава вам, подяка.

В харківському метро відіграв Олег Скрипка. Гурт приїхав підтримати українських захисників та ввечері вирішили дати концерт для містян. У Харків музикант не приїздив протягом 8 років.

Олег Скрипка, лідер гурту «ВВ»

Ми вже відвідали військових тут під Харковом й сьогодні вирішили зіграти в метро. 8 років я не був в Харкові, тому що все було так налаштовано в Україні, щоб ми не могли на схід приїхати з українськими піснями. Як ніколи на сьогоднішній день потрібно, щоб українська пісня звучала, пісня підтримки. Ще з 14 року була тенденція така, рускій мир настільки працював через свою агентуру в Україні, він працював і щоб зупинити українську пісню. В Харків було досить нелегко пробитися. Я думаю, зараз все зміниться і все буде по-інакшому.

Музикантам показали жахливі наслідки щоденних обстрілів міста. Організатори розповідають – рішення дати концерт в метро було спонтанним.

Марія Мезенцева, організатор концерту

Я впевнена, що те, що він побачив сьогодні – влучання ракети в гуртожиток, школа по дорозі на Салтівку, зустрівся з військовими – він це понесе у свят. Цей біль, надію і чітку віру в перемогу.

Володимир

Я сьогодні їхав в метро, побачив, що готується апаратура. Музика – це все моє життя. Я підійшов, спитав, вирішив подивитися.

Юлія

Музика завжди важлива – і в повсякденному житті, і коли такі важкі емоції. Ночі дуже страшні у Харкові, ті й не тільки ночі. Хай буде все добре, хай будуть пісні. Ми тут, сподіваюся, тут і будемо в нашому рідному місті.

Олег Скрипка, лідер гурту «ВВ»

Місто сучасне, модернове, красиве, зручне для життя. І я переконаний, що воно й таке буде, слава богу, що паралельно з усіма жахами війни Харків все одно знаходить сили, щоб підтримувати в гарному стані дороги, тротуари. Я люблю Харків.

Після початку війни в репертуарі музикантів з’явилося кілька нових пісень.

Олег Скрипка, лідер гурту «ВВ»

В репертуар мій потрапили зараз пісні і про Бандеру, і «Червона калина», тому що це вже нові гімни України, їх треба виконувати. А так старі пісні, вони актуальності не втрачають.





Агентство Телевидения Новости