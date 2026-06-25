25.06.2026 15:23
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Сьогодні у Харкові на станції метро відбудеться концерт
О 16:30 у Харкові на станції метро «Історичний музей» пройде концерт.
Про це повідомляє міськрада.
У програмі візьмуть участь солістка Харківської філармонії Юлія Пересада, військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної Гвардії України, зразковий ансамбль танцю «Мрія», солісти Дитячої академії естрадного мистецтва «Kinder Mix Show» та інші творчі колективи Харкова.
Концерт відбудеться сьогодні, 25 червня.