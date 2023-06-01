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Сьогодні у Харкові відкриється виставка фотографії

Сьогодні у Харкові відкриється виставка фотографії

Школа концептуальної та арт фотографії Сергія Мельниченка “MYPH” і центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» запрошують на відкриття виставкового проєкту «Нові MYPhології» з циклу ювілейних подій до 5-річчя заснування школи

Відібрані в результаті опенколу роботи 28 авторок та авторів сформували експозицію виставки. Акцент саме на мистецькому аспекті в Школі MYPH спонукає студентів до розширення меж фотографічного медіуму, тому до експозиції, окрім фотографії, увійшли також артоб‘єкти, інсталяції, відеоарт.

У центрі уваги проєкту — сконструйовані персональні світи, що існують за власними правилами та населені сучасними богами і героями. А також нові легенди та міфи, котрі автори розповідають засобами фотографії та мистецтва нових медіа. Експозиція розпочне роботу завтра, о 18:00, в «ЄрміловЦентр».

Експозиція триватиме з 01.06.2023 по 15.07.2023

Вт-Нд: з 12:00 до 19:00

Вхід вільний.

Джерело: https://t.me/vekha/66260

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