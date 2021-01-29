Соленый говяжий хеш, а также копченая пикша и кукурузное карри со сливками: 2 бюджетных рецепта для ужина

Копченая пикша и кукурузное карри со сливками

Ингредиенты

325г банка сладкой кукурузы.

1 столовая ложка растительного масла.

1 луковица, крупно нарезанная.

1 столовая ложка мягкого порошка карри.

1 измельченный зубчик чеснока.

1 х 50 пакетиков кокосовых сливок, нарезанных.

4 замороженных копченых филе пикши.

Вареный рис, для подачи.

Метод

Шаг 1

В блендере взбейте сахарную кукурузу вместе с любой жидкостью из банки в грубое пюре и отложите в сторону.

Шаг 2

Нагрейте масло в большой сковороде с крышкой и готовьте лук в течение 2–3 минут, чтобы он стал мягким. Добавьте порошок карри и чеснок и готовьте еще 1 мин до появления аромата.

Шаг 3

Перелейте кокосовую стружку в кастрюлю с 300 мл воды, помешивая, пока кокосовая стружка не растворится. Добавьте пюре из кукурузы и доведите до кипения. Выложите филе пикши в соус и убавьте огонь до кипения. Накрыть крышкой и варить 20 минут или до готовности рыбы. Приправить и подавать с рисом.

Соленый говяжий хеш

Традиционный сервированный ужин из жареной картошки с бережливой солониной. Подавать с запеченной фасолью на простой обед или ужин.

Ингредиенты

500 г очищенного и нарезанного картофеля.

2 ст.ложки растительного масла.

1 луковица, крупно нарезанная.

340г консервной солонины, нарезанной кубиками.

2 столовые ложки вустерширского соуса.

Запеченные бобы и немного кудрявой петрушки, крупно нарезанные, для подачи (по желанию).

Метод

Шаг 1

Картофель выложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Варить около 6-7 минут, затем процедить.

Шаг 2

Нагрейте масло на сковороде с антипригарным покрытием и варите лук на среднем огне 3-4 минуты. Добавьте картофель и солонину и надавите лопаткой, чтобы она стала хрустящей, готовьте около 5 минут. Переверните смесь, стараясь не слишком сильно измельчить мясо и картофель, затем добавьте соус Вустершир. Готовьте еще 5 минут, надавливая, чтобы основа снова стала хрустящей. Немного приправить, затем подавать с запеченной фасолью и, если хотите, посыпкой петрушки.

Источник: 1 Минута