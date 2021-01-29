Соленый говяжий хеш, а также копченая пикша и кукурузное карри со сливками: 2 бюджетных рецепта для ужина
Копченая пикша и кукурузное карри со сливками
Ингредиенты
325г банка сладкой кукурузы.
1 столовая ложка растительного масла.
1 луковица, крупно нарезанная.
1 столовая ложка мягкого порошка карри.
1 измельченный зубчик чеснока.
1 х 50 пакетиков кокосовых сливок, нарезанных.
4 замороженных копченых филе пикши.
Вареный рис, для подачи.
Метод
Шаг 1
В блендере взбейте сахарную кукурузу вместе с любой жидкостью из банки в грубое пюре и отложите в сторону.
Шаг 2
Нагрейте масло в большой сковороде с крышкой и готовьте лук в течение 2–3 минут, чтобы он стал мягким. Добавьте порошок карри и чеснок и готовьте еще 1 мин до появления аромата.
Шаг 3
Перелейте кокосовую стружку в кастрюлю с 300 мл воды, помешивая, пока кокосовая стружка не растворится. Добавьте пюре из кукурузы и доведите до кипения. Выложите филе пикши в соус и убавьте огонь до кипения. Накрыть крышкой и варить 20 минут или до готовности рыбы. Приправить и подавать с рисом.
Соленый говяжий хеш
Традиционный сервированный ужин из жареной картошки с бережливой солониной. Подавать с запеченной фасолью на простой обед или ужин.
Ингредиенты
500 г очищенного и нарезанного картофеля.
2 ст.ложки растительного масла.
1 луковица, крупно нарезанная.
340г консервной солонины, нарезанной кубиками.
2 столовые ложки вустерширского соуса.
Запеченные бобы и немного кудрявой петрушки, крупно нарезанные, для подачи (по желанию).
Метод
Шаг 1
Картофель выложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Варить около 6-7 минут, затем процедить.
Шаг 2
Нагрейте масло на сковороде с антипригарным покрытием и варите лук на среднем огне 3-4 минуты. Добавьте картофель и солонину и надавите лопаткой, чтобы она стала хрустящей, готовьте около 5 минут. Переверните смесь, стараясь не слишком сильно измельчить мясо и картофель, затем добавьте соус Вустершир. Готовьте еще 5 минут, надавливая, чтобы основа снова стала хрустящей. Немного приправить, затем подавать с запеченной фасолью и, если хотите, посыпкой петрушки.
Источник: 1 Минута