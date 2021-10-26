Солист группы “Ляпис-98” Михалок оправдался, почему ударил зрителя во время концерта

Множество тех, кто увидели видео с инцидентом в интернете, жетско осудили действия музыканта — он не имел права так поступать даже несмотря на слегка фривольное поведение поклонника.

Ляпис спустя неделю записал видео с объяснениями. Сергей Михалок объяснил, что за свои действия перед всей общественностью он оправдываться не будет. Он считает нужным лишь обратиться к своим поклонникам, которые понимают в чем суть его творчества, бывают на концертах, и понимают, что его концерты — это прежде всего зрелище.

Солист группы "Ляпис-98" и Brutto Сергей Михалок объяснил ситуацию во время концерта в Полтаве

Михалок уточнил, что на видео не попал момент того, как певец общался до этого с поклонниками. На сцену того мужчину он позвал потому что увидел, что он пришел с гитарой. Мужчина отметил, что сам начинал свой путь как уличный музыкант, поэтому решил послушать, что будет петь этот человек. Однако когда тот вышел на сцену, Михалок понял, что он очень пьян и ведёт себя неадекватно.

"Сидят пару пацанов, явно "подлившие сливу", имитируя, что они явно заскучали. Ну я думаю: "Ого, я вас уже не отпущу", – сказал Михалок.

Музыкант рассказал, что после инцидента он разговаривал с тем мужчиной, которого ударил. И он якобы не имел к нему претензий.

Тем не менее, в полиции утверждают, что даже публичные извинения не помогут ему избежать ответственности. Минимальное наказание, которое ему грозит — это 850 гривен штрафа. Максимальное — могут посадить на срок до 5 лет.

Источник: 1 Минута