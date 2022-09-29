Солодкий сон малечі: найкраща підбірка казок на ніч для ваших дітлахів

«Мамо (тату), почитай мені казку», - з таким проханням зверталися і звертаються до батьків маленькі діти. І справді, важко переоцінити цей момент духовної і тілесної близькості до свого малюка, який довірливо притулився до маминого боку. Його широко відкриті оченята просять дива, і це диво приносять казки.

Як казки допомагають дітям розвинути уяву та креативність

Казки про добро і зло, звірів, які розмовляють, і чарівні речі, магію, про героїв, які долають перешкоди і добиваються мети — не перелічити всіх сюжетів і пригод. Тому їх так цікаво слухати малечі.

Казки для дітей — не просто спосіб цікаво провести час, а своєрідні вправи для розвитку мислення і уяви. Через великий обсяг відеоінформації (мультфільмів, ігор, кіно, роликів) у більшості сучасного підростаючого покоління спостерігається бідність уяви. Слухаючи казку, дитина створює в мозку «картинку», візуалізує інформацію, таким чином стимулюючи розвиток мислення.

Та особлива заслуга творів цього жанру — здатність розвивати уяву, яка відіграє в нашому житті не останню роль:

вміння фантазувати дозволяє збільшити продуктивність мозку, вирішувати багатовекторні завдання;

уява стимулює вилучення фактів з підсвідомості, що сприяє творчому підходу до будь-якого виду діяльності;

люди з розвиненою уявою і фантазією досягають більших успіхів в кар’єрі, завдяки креативним рішенням, які ефективно вирішують виробничі завдання.

Творчі задатки в дитини можна сформувати, доручаючи малюку самому керувати сюжетом, придумувати пригоди для героя та шляхи подолання перешкод. Підібрати цікаві казки, купити їх за привабливими цінами можна в онлайн-магазині «Дім книги» від видавництва «Навчальна книга. Богдан».

Як обрати казки на ніч для своєї дитини

Обираючи фантазійне чтиво на ніч своїй дитині скористайтеся, орієнтуйтеся на вік нащадка:

До 1 року. Хоча малюк в такому віці ще мало розуміє мову, проте барвисті великі книги сподобаються малому читачу. Розглядаючи ілюстрації, дитина поступово привчиться любити книги. До 3 років. Обирайте для читання вірші, потішки, загадки. Тексти мають бути простими, а малюнки — великими і яскравими. До 6 років. В цьому віці малюк вже спроможний зрозуміти задум автора, тому обирайте сучасні казки для дітей з коротким сюжетом та хорошою кінцівкою.

В 6 років багато дітлахів вже читають самотужки, проте їм ще важко опанувати всю книжку. Читайте разом: в ролях, по абзацу, з коментарями — перетворіть читання в цікаву гру.

Підбірка казок для домашнього читання

Пропонуємо топ кращих видань казкового жанру від онлайн-магазину «Дім книги»:

«Квітка сонця» — це збірка оригінальних казкових історій, оповідань і притч від знавця дитячих душ — педагога Василя Сухомлинського. Частину текстів придумали самі учні на уроках творчості. Добра і повчальна, ця книга сподобається і дітям, і батькам. «Українські народні казки», зібрані письменником-етнографом Миколою Зінчуком, — справжній скарб вітчизняного фольклору. Серія містить 24 томи, в кожному з них зібрано оповідки одного регіону. Автор витратив на укладання збірок 30 років. Вибирайте на свій смак або ж зберіть усю серію для домашнього читання. «Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку» — чудова казкова історія Миколи Трублаїні, яка стала улюбленою для багатьох поколінь малих читачів. Якщо ця книжка була вашою улюбленою в дитинстві, поділіться емоціями з сином чи донькою.

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