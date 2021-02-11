Соломия Витвицкая, чтобы держать себя в руках после развода, кое-кого себе завела (Фото)

Как оказалось, пара уже давно планировала расторгнуть брак, однако у них все еще оставались чувства. Со временем, когда Соломия ездила с подругами в Америку, обдумала, "перезагрузилась" и они отдохнули с мужем друг от друга, было принято окончательное и бесповоротное решение — нужно разводиться.

Соломия Витвицкая и муж

Соломия Витвицкая публично поблагодарила мужа за восемь ярких лет жизни, и пообещала найти ему хорошую жену

Соломия Витвицкая

Возможно, причиной стало то, что Влад Кочетков, муж Соломии, не любил быть в тени своей супруги. Об этом он рассказал на архивном интервью, которое ЖВЛ опубликовало еще осенью 2020 года. Но тогда поклонники и подумать не могли, что дело дойдет до развода.

"Это не свежее решение, я переехала еще в сентябре. Влад помогал перевозить вещи. Развод получили в конце декабря. До этого больше года мы пытались спасти брак — я предложила пойти к психологу, Влад согласился ... Но не помогло", — позднее рассказала в Интервью телеканалу 1+1 Соломия.

Соломия Витвицкая в эфире 1+1

Она рассказала, что "Новый год встречала уже свободной женщиной". Видимо, она решила рассказать о своем разводе именно сейчас, так как боль от расставания уже частично утихла, и она смогла набраться сил, чтобы сделать это откровенное признание.

Через пару дней после объявления официальной новости о разводе Соломия Витвицкая показала своего нового питомца

Собаку она, очевидно, решила завести, чтобы заполнить пустоту в доме, которая образовалась в связи с уходом мужа. Пока Соломия не делится, как же назвала нового "жителя" своего дома и сердца, однако судя по фото, девушка очень счастлива.

Соломия Витвицкая завела себе питомца

Источник: 1 Минута