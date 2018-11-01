Составлен список самых популярных звёзд Instagram

Социальная сеть Instagram составила рейтинг самых популярных персон 2018 года. В лидерах списка – Криштиану Роналду (1 место) и Селена Гомес (2 место).

Внимание к Роналду в этом году обострилось из-за обвинения футболиста в изнасиловании американкой Кэтрин Майорг. Селена лишь немного уступила победителю. В течение двух лет она удерживала первенство, но сейчас певица отдыхает от соцсетей и занимается своим здоровьем.

Самым популярным фото стал снимок Джастина Бибера и его новоиспечённой супруги Хейли Болдуин, которым он подтвердил помолвку пары.

Далее места звёзд с самым большим числом подписчиков распределились так:

3. Ариана Гранде, 132 миллиона

4. Ким Кардашьян, 120 миллионов

5. Бейонсе, 119 миллионов

6. Дуэйн Джонсон, 119 миллионов

7. Кайли Дженнер, 117 миллионов

8. Тейлор Свифт, 112 миллионов

9. Неймар, 104 миллиона

10. Джастин Бибер, 102 миллиона

Источник: Новости Ю

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»