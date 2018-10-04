1 октября в Планетарии состоялась космическая презентация первого украиноязычного альбома Сергея Бабкина «Музасфера».

Артист пригласил гостей в такую особую локацию, чтобы показать, как создавалась его собственная музыкальная вселенная под названием «Музасфера». Путешествие по этой вселенной началась с короткого фильма «Рождение планет» на куполе Планетария, после чего на сцене появился Сергей и рассказал о рождении собственной «Музасферы», сыграв три новых трека с альбома («Дихай повільно», «Єви і Адами», «Інші світи»), а также два хита («Де би я» и «Хто далі йде»).

Финальный трек — «Інші світи» — Сергей сыграл под собственный аккомпанемент на рояле. Во время того, как звучали композиции артиста, на самом большом куполе Украины разместилась обложка его нового альбома на фоне звездного неба, что по-настоящему перенесло всех зрителей в космос Бабкина.

«Когда-то очень давно, лет 25 назад, я написал первую песню на украинском языке. Помню, радовался, как песик — мне еще не хватало хвостика, чтобы мотылять (улыбается). Для меня это было что-то невероятное, фантастическое, что я написал песню на другом языке. После, через три года, я написал еще одну, через пять — еще одну. Эти вспышки были для меня такими лакомыми кусочками деликатеса, такими вкусностями, которым я был безумно рад. С годами у меня собралось много песен. В предпоследний альбом вошло шесть композиций на украинском языке. Сегодня для меня невероятное событие — представить мой двенадцатый по счету и первый полноценный украиноязычный альбом под названием «Музасфера», куда вошло 13 песен»,

— поделился Сергей Бабкин.

Источник: Новости Ю

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