“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной
Недавно программа "Идеальный ремонт" побывала в гостях у певицы Ларисы Долиной, и показала ее скромное жилище на всю страну.
Как выглядит квартира Ларисы Долиной
Скромность — это как раз про Долину, ведь она, в отличии от своих коллег, не купила себе золотой диван, и не развесила подвесные светильники из дорогущего хрусталя по своей квартире.
Как выглядит квартира певицы Ларисы Долиной? Все старое и скромное
Лариса Долина
Учитывая то, что Долина сама по себе довольно закрытая личность, и не любит рассказывать о себе, поклонникам было особенно интересно, как же живёт актриса, в каких условиях.
Возможно, некоторые ожидали увидеть дорогую лепнину, позолоченный интерьер и дорогую мебель. Однако, певица удивили свои скромным жилищем.
На стенах можно увидеть довольно простенькие бежевые обои, мебель подобрана в том стен. Однако, по всему периметру расставлены яркие акценты.
Можно с уверенностью сказать, что певица неравнодушна к бирюзовому цвету.
Центральную стену украшает портрет самой Ларисы.
Как выглядит квартира Ларисы Долиной
Есть мебельный гарнитур, телевизор. А главное украшение комнаты — зеркальная стена.
Как выглядит квартира Ларисы Долиной
Судя по квартире, можно сказать, что певица предпочитает уют, покой и простоту.
Ничего эпатажного, дерзкого и кричащего.
Как выглядит квартира Ларисы Долиной
Конечно, фанаты не могли не заметить, что квартира Долиной оформлена в немного советских мотивах.
Как выглядит квартира Ларисы Долиной
Однако ввиду возраста Ларисы, и того, что она купила свою квартиру еще в прошлом веке, это вполне объяснимый факт.
Источник: 1 Минута