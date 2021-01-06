Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:04
Просмотров: 95

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной

Недавно программа "Идеальный ремонт" побывала в гостях у певицы Ларисы Долиной, и показала ее скромное жилище на всю страну.

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной Как выглядит квартира Ларисы Долиной

Скромность — это как раз про Долину, ведь она, в отличии от своих коллег, не купила себе золотой диван, и не развесила подвесные светильники из дорогущего хрусталя по своей квартире.

Как выглядит квартира певицы Ларисы Долиной? Все старое и скромное

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной Лариса Долина

Учитывая то, что Долина сама по себе довольно закрытая личность, и не любит рассказывать о себе, поклонникам было особенно интересно, как же живёт актриса, в каких условиях.

Возможно, некоторые ожидали увидеть дорогую лепнину, позолоченный интерьер и дорогую мебель. Однако, певица удивили свои скромным жилищем.

На стенах можно увидеть довольно простенькие бежевые обои, мебель подобрана в том стен. Однако, по всему периметру расставлены яркие акценты.

Можно с уверенностью сказать, что певица неравнодушна к бирюзовому цвету.

Центральную стену украшает портрет самой Ларисы.

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной Как выглядит квартира Ларисы Долиной

Есть мебельный гарнитур, телевизор. А главное украшение комнаты — зеркальная стена.

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной Как выглядит квартира Ларисы Долиной

Судя по квартире, можно сказать, что певица предпочитает уют, покой и простоту.

Ничего эпатажного, дерзкого и кричащего.

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной Как выглядит квартира Ларисы Долиной

Конечно, фанаты не могли не заметить, что квартира Долиной оформлена в немного советских мотивах.

“Советский ремонт и простенькие обои” — как выглядит скромная квартира Ларисы Долиной Как выглядит квартира Ларисы Долиной

Однако ввиду возраста Ларисы, и того, что она купила свою квартиру еще в прошлом веке, это вполне объяснимый факт.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 