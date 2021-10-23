Современные технологии плюс дух классики: в Харькове открыли Сквер мыслителей

Открытие Сквера мыслителей, символизирующего дружеские отношения между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном, состоялось сегодня, 23 октября, на ул. Полтавский Шлях.

Как сообщили в горсовете, в сквере установлена скульптурная композиция из трех фигур: украинского философа, богослова, поэта и педагога Григория Сковороды, азербайджанского просветителя, философа и общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундова и казахского поэта, мыслителя, реформатора культуры Абая Кунанбаева.

В сквере сочетаются современные технологии и дух классики. Так, скульптуры мыслителей можно «оживить» благодаря технологии дополненной реальности, а сам сквер оборудован бесплатной сетью Wi-Fi и зарядными устройствами для мобильных телефонов.

Агентство Телевидения Новости