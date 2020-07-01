«Совсем на себя не похожа». Ани Лорак опубликовала фото в коротких шортах и вызвала споры в Сети

Украинская певица Ани Лорак, живущая и работающая в России, поделилась с фолловерами в Instagram серией новых снимков.

41-летняя артистка разместила кадры, на которых позирует в светло-салатовом костюме с мини-шортами, расшитом мелкими пайетками. Сверкающий образ Лорак дополняли сапоги с острым носком.

В подписи певица призналась, что после карантина соскучилась за поклонниками и концертами:

«Хочу к вам! Скучаю за нашими встречами!», — написала она.

В комментариях фаны обсуждали сильно изменившуюся внешность Лорак, а также раскритиковали обувь на фото. Впрочем, нашлось и множество тех, кто восхищался красотой артистки.

«Побольше бы естественных неотфотошопленных фото, а не таких как эти», «Размер ноги 40», «Ужасные сапоги», «Совсем на себя не похожа», «Какая красавица», «Какая же вы невероятная», «Агонь», — разошлись во мнениях фолловеры.

Источник: nv.ua/

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