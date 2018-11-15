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Создали полностью бриллиантовое кольцо, и это наиболее роскошное украшение в мире
И не очень дешевое, как вы уже поняли.
По заказу американского производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry был создан первый в мире полностью бриллиантовый перстень. Чтобы сделать эту ювелирную красоту, сначала пришлось долго выращивать бриллиант нужного размера, а лишь тогда вытесывать из него прекрасное кольцо.
Выполнили уникальный заказ глава департамента дизайна компании Apple Джонатан Айв и промышленный дизайнер Марк Ньюсон.
Цена украшения достигает 250 000 долларов. Его выставят на благотворительном аукционе, а вырученные от продажи средства пойдут на цели некоммерческих организаций.
Источник: https://lux.fm/ru/moda-i-krasa_t5
Темы: бриллианты
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