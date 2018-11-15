Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:39
Просмотров: 105

Создали полностью бриллиантовое кольцо, и это наиболее роскошное украшение в мире

Создали полностью бриллиантовое кольцо, и это наиболее роскошное украшение в мире

И не очень дешевое, как вы уже поняли.

По заказу американского производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry был создан первый в мире полностью бриллиантовый перстень. Чтобы сделать эту ювелирную красоту, сначала пришлось долго выращивать бриллиант нужного размера, а лишь тогда вытесывать из него прекрасное кольцо.

Выполнили уникальный заказ глава департамента дизайна компании Apple Джонатан Айв и промышленный дизайнер Марк Ньюсон.

Цена украшения достигает 250 000 долларов. Его выставят на благотворительном аукционе, а вырученные от продажи средства пойдут на цели некоммерческих организаций.


 

Источник: https://lux.fm/ru/moda-i-krasa_t5

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 