Создали полностью бриллиантовое кольцо, и это наиболее роскошное украшение в мире

И не очень дешевое, как вы уже поняли.

По заказу американского производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry был создан первый в мире полностью бриллиантовый перстень. Чтобы сделать эту ювелирную красоту, сначала пришлось долго выращивать бриллиант нужного размера, а лишь тогда вытесывать из него прекрасное кольцо.

Выполнили уникальный заказ глава департамента дизайна компании Apple Джонатан Айв и промышленный дизайнер Марк Ньюсон.

Цена украшения достигает 250 000 долларов. Его выставят на благотворительном аукционе, а вырученные от продажи средства пойдут на цели некоммерческих организаций.





Источник: https://lux.fm/ru/moda-i-krasa_t5

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