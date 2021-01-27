Спагетти из мускатной тыквы и козьего сыра: незабываемій вкус и аппетитный вид
Какая из хозяек не хочет порадовать своих домашних прекрасным и вкусным ужином поле продолжительного рабочего дня. Можно конечно покопаться в своих рецептах и приготовить для семьи, что-то традиционное. Однако они уже наверно привыкли к вашим блюдам. Внесите новизну - приготовьте прекрасный новый ужин по этому рецепту.
Поджарьте тыкву с чесноком до карамелизации, затем добавьте пасту, шалфей и козий сыр, чтобы получился легкий ужин в будние дни.
Ингредиенты
1 луковица чеснока.
1 столовая ложка оливкового масла.
1 большая мускатная тыква, очищенная, очищенная от семян и нарезанная мелкими кубиками.
350 г спагетти или лингвини.
Небольшой пучок шалфея, только листья.
100 г козьего сыра, измельченного.
50 г обжаренных кедровых орехов.
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Отрежьте верхнюю треть луковицы чеснока и выбросьте. Сбрызнуть чеснок ½ чайной ложки масла, приправить, затем завернуть в фольгу. Перемешайте кабачки с оставшимся маслом и небольшим количеством приправ, затем выложите на большой неглубокий противень. Положите чеснок в противень и жарьте 30 минут, пока кабачки не станут мягкими и не начнут карамелизироваться.
Шаг 2
Через 20 минут запекания отварите макароны, следуя инструкциям на упаковке. Когда тыква будет готова, разверните чеснок и осторожно выдавите мягкие дольки. Слейте воду из макарон, перемешайте с кабачками, чесноком, шалфеем и козьим сыром. Посыпать кедровыми орехами и подавать.
Источник: 1 Минута