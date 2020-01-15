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Спектакль "Идея Фикс" в Харькове с участием российского артиста под угрозой срыва
Активисты угрожают сорвать запланированный на 20 января в оперном театре Харькова спектакль "Идея Фикс" с участием российского артиста Марата Башарова.
Причина - Башаров выступал в оккупированном Крыму.
Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации "Світанок" Вадим Поздняков.
Согласно данным сервиса по продаже билетов, по состоянию на сегодня выкуплено около половины билетов на спектакль. Его также планируют показать в Киеве, Одессе и Полтаве.
Ранее активисты обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд в Украину.
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