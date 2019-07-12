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Список вещей в детский оздоровительный лагерь

Список вещей в детский оздоровительный лагерь

Ваш ребенок уезжает на отдых в детский лагерь? Это волнительное и увлекательное событие, как для него, так и для родителей. Портал Материнство предлагает список вещей, который поможет собрать школьника в лагерь и ничего не забыть.

Необходимые документы при отправке ребенка в оздоровительный лагерь:

  • ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
  • ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования (пластиковой карточки);
  • ксерокопия паспорта родителя (опекуна);
  • справка о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в лагерь (форма № 079/у) — берется в школе или в поликлинике — в справке должны быть перечислены все прививки и перенесенные инфекционные заболевания;
  • справка об эпидемиологическом окружении и об отсутствии педикулеза – за 3 дня до выезда в лагерь (в предпраздничные дни — не более чем за 5-7 дней до выезда) — берется у терапевта в поликлинике (либо дописывается в школьную справку); ­
  • справка в бассейн (если программой предусмотрено посещение бассейна) — с результатами анализов на энтеробиоз и яйца глист (справка действительна в течение 6 мес., анализы необходимы свежие) результаты анализов либо на отдельных бланках либо вписаны в справку

В случае отказа родителей от прививок необходимо заполнить приложенное заявление об ответственности. Официальный отвод от прививок должен быть заверен в детской поликлинике или указан в справке 079У.
Список вещей, необходимых ребенку в детском лагере:

  • 2 пары легкой обуви (сандалии с удобными застежками)
  • Спортивная обувь (кеды, кроссовки)
  • Шлепанцы или сланцы
  • 2 пары обуви на холодную погоду (желательно водонепроницаемой)
  • Легкий головной убор (например, кепка, панама или бандана) и головной убор потеплее
  • Пара плавок для мальчика или купальников для девочки
  • Очки и шапочка для плавания (при наличии в лагере бассейна)
  • Легкие майки, футболки – не менее 4-5 шт
  • Пара легких вещей с длинным рукавом (футболок или рубашек)
  • Шорты – 2 пары
  • Джинсы (брюки) – 2 пары
  • Юбки (платья) для девочек – 2 шт
  • Пляжное платье (если лагерь на море)
  • Толстовка, флисовая кофта – 2 шт
  • Куртка (ветровка) с капюшоном на прохладную погоду (желательно непромокаемая)
  • Уличная спортивная форма
  • Трусы (из расчета на всю смену, во избежание неприятностей)
  • Носки (из расчета на всю смену)
  • Пижама (ночная рубашка), халат (при желании)
  • Костюмы и наряды для дискотек, творческих вечеров

Если у ребенка есть народные костюмы, сценические костюмы, бальные платья или специальная форма для показательных спортивных выступлений – передайте их в чехле вожатому для участия Вашего ребенка в различных личных конкурсных программах.
Все вещи, включая чемодан или сумку, желательно подписать или нашить бирки с именем и фамилией ребенка, телефоном его или телефоном родителей.
Банные и гигиенические принадлежности, необходимые в детском лагере:

  • Зубная щетка в футляре
  • Зубная паста
  • Мыло в мыльнице или жидкое мыло
  • Шампунь, гель для душа
  • Губка или мочалка
  • Пластмассовая кружка для воды
  • Непромокаемая косметичка для хранения вышеперечисленного
  • Полотенце банное
  • Полотенце пляжное (при наличии пляжа или бассейна)
  • Полотенце для лица и рук (если не выдается в лагере)
  • Расческа
  • Заколки для волос девочкам
  • Фен (девочкам с длинными волосами)
  • Солнцезащитный крем
  • Солнцезащитные очки
  • Репеллент (будьте внимательны, в некоторых лагерях категорически запрещены спреи)
  • Крем после укусов насекомых
  • Бумажные носовые платки
  • Антибактериальные салфетки для рук
  • Средства гигиены для девочек (начиная с 11 лет)
  • Туалетная бумага (на всякий случай)
  • Нитки черные и белые и пара иголок, английская булавка
  • Ножницы с тупыми концами
  • Пластиковые пакеты
  • Что пригодится ребенку в оздоровительном лагере для проведения досуга:
  • Тетрадка для рисования и игр, карандаши, ручки
  • Увлекательная книга для чтения
  • Настольные игры

Что съестное можно брать с собой в лагерь:

  • Сухое печенье, пряники, сухари, вафли;
  • Минеральную воду, лимонады и соки в маленькой упаковке (0,2 и 0,33 л, чтобы сразу выпить и не хранить открытые);
  • Конфеты карамельные, жевательные, леденцы;
  • Фрукты - в небольшом количестве, чтобы их ребенок съел за 1 день;

Не привозите шоколадные конфеты и шоколад летом - на жаре они могут растаять, а также мытые мокрые фрукты в закрытых пакетах (они в тот же день портятся). Не давайте молочную продукцию: йогурты, молоко, молочные коктейли, сладкие творожки, сыр, и мясные изделия: вареную курицу, колбасу, сосиски, окорока, беконы и т.п. — на жаре все очень быстро портится.
Продукты в стеклянной таре передавать непосредственно маленьким детям на хранение не рекомендуется.
Абсолютно запрещенные продукты и предметы:

  • Сухие соки и напитки, супы и макароны быстрого приготовления
  • Газированная вода типа Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite
  • Чипсы
  • Еда из MC Donalds, Крошки-картошки, KFC и прочих предприятий быстрого питания
  • Арбузы и дыни (в первой половине лета)
  • Птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса и т.д.
  • Приготовленная пища (домашняя или купленная в кулинарии) - салаты, соленья, супы, котлеты, пироги, пельмени и т.д.
  • Консервы
  • Грибы
  • Ягоды, цитрусовые
  • Спички, зажигалки, все разновидности петард!
  • Ножи-любые!
  • Все виды лекарственных препаратов!

Если вашему ребенку по каким либо причинам необходимы лекарства, сообщите об этом в анкете (для согласования с медиками базы), а затем приготовьте все необходимое, сложите в пакет, подписанный ФИО ребенка и вашим телефоном, и вручите вожатому перед посадкой в автобус. Вожатый может выдавать лекарства ребенку только с разрешения врача лагеря, хранить лекарства в детских палатах запрещено.
Не рекомендуется передавать ребенку в лагерь смартфон, айфон, планшет, ноутбук, psp и т.п., дорогостоящую видео и аудио аппаратуру, ценные вещи, драгоценности и ювелирные украшения, деньги. За их порчу и утерю администрация лагерей никакой ответственности не несет. Если на оплату экскурсий, покупку сувениров или другие цели ребенку требуются деньги, передайте их вожатому в подписанном конверте. 


Источник: materinstvo.ru

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