Список вещей в детский оздоровительный лагерь

Ваш ребенок уезжает на отдых в детский лагерь? Это волнительное и увлекательное событие, как для него, так и для родителей. Портал Материнство предлагает список вещей, который поможет собрать школьника в лагерь и ничего не забыть.



Необходимые документы при отправке ребенка в оздоровительный лагерь:

ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;

ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования (пластиковой карточки);

ксерокопия паспорта родителя (опекуна);

справка о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в лагерь (форма № 079/у) — берется в школе или в поликлинике — в справке должны быть перечислены все прививки и перенесенные инфекционные заболевания;

справка об эпидемиологическом окружении и об отсутствии педикулеза – за 3 дня до выезда в лагерь (в предпраздничные дни — не более чем за 5-7 дней до выезда) — берется у терапевта в поликлинике (либо дописывается в школьную справку); ­

справка в бассейн (если программой предусмотрено посещение бассейна) — с результатами анализов на энтеробиоз и яйца глист (справка действительна в течение 6 мес., анализы необходимы свежие) результаты анализов либо на отдельных бланках либо вписаны в справку

В случае отказа родителей от прививок необходимо заполнить приложенное заявление об ответственности. Официальный отвод от прививок должен быть заверен в детской поликлинике или указан в справке 079У.

Список вещей, необходимых ребенку в детском лагере:

2 пары легкой обуви (сандалии с удобными застежками)

Спортивная обувь (кеды, кроссовки)

Шлепанцы или сланцы

2 пары обуви на холодную погоду (желательно водонепроницаемой)

Легкий головной убор (например, кепка, панама или бандана) и головной убор потеплее

Пара плавок для мальчика или купальников для девочки

Очки и шапочка для плавания (при наличии в лагере бассейна)

Легкие майки, футболки – не менее 4-5 шт

Пара легких вещей с длинным рукавом (футболок или рубашек)

Шорты – 2 пары

Джинсы (брюки) – 2 пары

Юбки (платья) для девочек – 2 шт

Пляжное платье (если лагерь на море)

Толстовка, флисовая кофта – 2 шт

Куртка (ветровка) с капюшоном на прохладную погоду (желательно непромокаемая)

Уличная спортивная форма

Трусы (из расчета на всю смену, во избежание неприятностей)

Носки (из расчета на всю смену)

Пижама (ночная рубашка), халат (при желании)

Костюмы и наряды для дискотек, творческих вечеров

Если у ребенка есть народные костюмы, сценические костюмы, бальные платья или специальная форма для показательных спортивных выступлений – передайте их в чехле вожатому для участия Вашего ребенка в различных личных конкурсных программах.

Все вещи, включая чемодан или сумку, желательно подписать или нашить бирки с именем и фамилией ребенка, телефоном его или телефоном родителей.

Банные и гигиенические принадлежности, необходимые в детском лагере:

Зубная щетка в футляре

Зубная паста

Мыло в мыльнице или жидкое мыло

Шампунь, гель для душа

Губка или мочалка

Пластмассовая кружка для воды

Непромокаемая косметичка для хранения вышеперечисленного

Полотенце банное

Полотенце пляжное (при наличии пляжа или бассейна)

Полотенце для лица и рук (если не выдается в лагере)

Расческа

Заколки для волос девочкам

Фен (девочкам с длинными волосами)

Солнцезащитный крем

Солнцезащитные очки

Репеллент (будьте внимательны, в некоторых лагерях категорически запрещены спреи)

Крем после укусов насекомых

Бумажные носовые платки

Антибактериальные салфетки для рук

Средства гигиены для девочек (начиная с 11 лет)

Туалетная бумага (на всякий случай)

Нитки черные и белые и пара иголок, английская булавка

Ножницы с тупыми концами

Пластиковые пакеты

Что пригодится ребенку в оздоровительном лагере для проведения досуга:

Тетрадка для рисования и игр, карандаши, ручки

Увлекательная книга для чтения

Настольные игры

Что съестное можно брать с собой в лагерь:

Сухое печенье, пряники, сухари, вафли;

Минеральную воду, лимонады и соки в маленькой упаковке (0,2 и 0,33 л, чтобы сразу выпить и не хранить открытые);

Конфеты карамельные, жевательные, леденцы;

Фрукты - в небольшом количестве, чтобы их ребенок съел за 1 день;

Не привозите шоколадные конфеты и шоколад летом - на жаре они могут растаять, а также мытые мокрые фрукты в закрытых пакетах (они в тот же день портятся). Не давайте молочную продукцию: йогурты, молоко, молочные коктейли, сладкие творожки, сыр, и мясные изделия: вареную курицу, колбасу, сосиски, окорока, беконы и т.п. — на жаре все очень быстро портится.

Продукты в стеклянной таре передавать непосредственно маленьким детям на хранение не рекомендуется.

Абсолютно запрещенные продукты и предметы:

Сухие соки и напитки, супы и макароны быстрого приготовления

Газированная вода типа Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite

Чипсы

Еда из MC Donalds, Крошки-картошки, KFC и прочих предприятий быстрого питания

Арбузы и дыни (в первой половине лета)

Птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса и т.д.

Приготовленная пища (домашняя или купленная в кулинарии) - салаты, соленья, супы, котлеты, пироги, пельмени и т.д.

Консервы

Грибы

Ягоды, цитрусовые

Спички, зажигалки, все разновидности петард!

Ножи-любые!

Все виды лекарственных препаратов!

Если вашему ребенку по каким либо причинам необходимы лекарства, сообщите об этом в анкете (для согласования с медиками базы), а затем приготовьте все необходимое, сложите в пакет, подписанный ФИО ребенка и вашим телефоном, и вручите вожатому перед посадкой в автобус. Вожатый может выдавать лекарства ребенку только с разрешения врача лагеря, хранить лекарства в детских палатах запрещено.

Не рекомендуется передавать ребенку в лагерь смартфон, айфон, планшет, ноутбук, psp и т.п., дорогостоящую видео и аудио аппаратуру, ценные вещи, драгоценности и ювелирные украшения, деньги. За их порчу и утерю администрация лагерей никакой ответственности не несет. Если на оплату экскурсий, покупку сувениров или другие цели ребенку требуются деньги, передайте их вожатому в подписанном конверте.



Источник: materinstvo.ru

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