Список вещей в детский оздоровительный лагерь
Ваш ребенок уезжает на отдых в детский лагерь? Это волнительное и увлекательное событие, как для него, так и для родителей. Портал Материнство предлагает список вещей, который поможет собрать школьника в лагерь и ничего не забыть.
Необходимые документы при отправке ребенка в оздоровительный лагерь:
- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования (пластиковой карточки);
- ксерокопия паспорта родителя (опекуна);
- справка о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в лагерь (форма № 079/у) — берется в школе или в поликлинике — в справке должны быть перечислены все прививки и перенесенные инфекционные заболевания;
- справка об эпидемиологическом окружении и об отсутствии педикулеза – за 3 дня до выезда в лагерь (в предпраздничные дни — не более чем за 5-7 дней до выезда) — берется у терапевта в поликлинике (либо дописывается в школьную справку);
- справка в бассейн (если программой предусмотрено посещение бассейна) — с результатами анализов на энтеробиоз и яйца глист (справка действительна в течение 6 мес., анализы необходимы свежие) результаты анализов либо на отдельных бланках либо вписаны в справку
В случае отказа родителей от прививок необходимо заполнить приложенное заявление об ответственности. Официальный отвод от прививок должен быть заверен в детской поликлинике или указан в справке 079У.
Список вещей, необходимых ребенку в детском лагере:
- 2 пары легкой обуви (сандалии с удобными застежками)
- Спортивная обувь (кеды, кроссовки)
- Шлепанцы или сланцы
- 2 пары обуви на холодную погоду (желательно водонепроницаемой)
- Легкий головной убор (например, кепка, панама или бандана) и головной убор потеплее
- Пара плавок для мальчика или купальников для девочки
- Очки и шапочка для плавания (при наличии в лагере бассейна)
- Легкие майки, футболки – не менее 4-5 шт
- Пара легких вещей с длинным рукавом (футболок или рубашек)
- Шорты – 2 пары
- Джинсы (брюки) – 2 пары
- Юбки (платья) для девочек – 2 шт
- Пляжное платье (если лагерь на море)
- Толстовка, флисовая кофта – 2 шт
- Куртка (ветровка) с капюшоном на прохладную погоду (желательно непромокаемая)
- Уличная спортивная форма
- Трусы (из расчета на всю смену, во избежание неприятностей)
- Носки (из расчета на всю смену)
- Пижама (ночная рубашка), халат (при желании)
- Костюмы и наряды для дискотек, творческих вечеров
Если у ребенка есть народные костюмы, сценические костюмы, бальные платья или специальная форма для показательных спортивных выступлений – передайте их в чехле вожатому для участия Вашего ребенка в различных личных конкурсных программах.
Все вещи, включая чемодан или сумку, желательно подписать или нашить бирки с именем и фамилией ребенка, телефоном его или телефоном родителей.
Банные и гигиенические принадлежности, необходимые в детском лагере:
- Зубная щетка в футляре
- Зубная паста
- Мыло в мыльнице или жидкое мыло
- Шампунь, гель для душа
- Губка или мочалка
- Пластмассовая кружка для воды
- Непромокаемая косметичка для хранения вышеперечисленного
- Полотенце банное
- Полотенце пляжное (при наличии пляжа или бассейна)
- Полотенце для лица и рук (если не выдается в лагере)
- Расческа
- Заколки для волос девочкам
- Фен (девочкам с длинными волосами)
- Солнцезащитный крем
- Солнцезащитные очки
- Репеллент (будьте внимательны, в некоторых лагерях категорически запрещены спреи)
- Крем после укусов насекомых
- Бумажные носовые платки
- Антибактериальные салфетки для рук
- Средства гигиены для девочек (начиная с 11 лет)
- Туалетная бумага (на всякий случай)
- Нитки черные и белые и пара иголок, английская булавка
- Ножницы с тупыми концами
- Пластиковые пакеты
- Что пригодится ребенку в оздоровительном лагере для проведения досуга:
- Тетрадка для рисования и игр, карандаши, ручки
- Увлекательная книга для чтения
- Настольные игры
Что съестное можно брать с собой в лагерь:
- Сухое печенье, пряники, сухари, вафли;
- Минеральную воду, лимонады и соки в маленькой упаковке (0,2 и 0,33 л, чтобы сразу выпить и не хранить открытые);
- Конфеты карамельные, жевательные, леденцы;
- Фрукты - в небольшом количестве, чтобы их ребенок съел за 1 день;
Не привозите шоколадные конфеты и шоколад летом - на жаре они могут растаять, а также мытые мокрые фрукты в закрытых пакетах (они в тот же день портятся). Не давайте молочную продукцию: йогурты, молоко, молочные коктейли, сладкие творожки, сыр, и мясные изделия: вареную курицу, колбасу, сосиски, окорока, беконы и т.п. — на жаре все очень быстро портится.
Продукты в стеклянной таре передавать непосредственно маленьким детям на хранение не рекомендуется.
Абсолютно запрещенные продукты и предметы:
- Сухие соки и напитки, супы и макароны быстрого приготовления
- Газированная вода типа Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite
- Чипсы
- Еда из MC Donalds, Крошки-картошки, KFC и прочих предприятий быстрого питания
- Арбузы и дыни (в первой половине лета)
- Птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса и т.д.
- Приготовленная пища (домашняя или купленная в кулинарии) - салаты, соленья, супы, котлеты, пироги, пельмени и т.д.
- Консервы
- Грибы
- Ягоды, цитрусовые
- Спички, зажигалки, все разновидности петард!
- Ножи-любые!
- Все виды лекарственных препаратов!
Если вашему ребенку по каким либо причинам необходимы лекарства, сообщите об этом в анкете (для согласования с медиками базы), а затем приготовьте все необходимое, сложите в пакет, подписанный ФИО ребенка и вашим телефоном, и вручите вожатому перед посадкой в автобус. Вожатый может выдавать лекарства ребенку только с разрешения врача лагеря, хранить лекарства в детских палатах запрещено.
Не рекомендуется передавать ребенку в лагерь смартфон, айфон, планшет, ноутбук, psp и т.п., дорогостоящую видео и аудио аппаратуру, ценные вещи, драгоценности и ювелирные украшения, деньги. За их порчу и утерю администрация лагерей никакой ответственности не несет. Если на оплату экскурсий, покупку сувениров или другие цели ребенку требуются деньги, передайте их вожатому в подписанном конверте.
Источник: materinstvo.ru