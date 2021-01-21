Способ хранения моркови до весны: полезные свойства моркови сохраняются, в том числе и витамины

Как подготовить морковь для хранения

Хотите узнать как правильно хранить морковь зимой? Прочтите эту статью. Считается, что морковь является капризным овощем и хранение ее проблематично. Как правило, при хранении пропадает половина урожая. Но есть способ, при котором можно сохранить практически всю морковь.

Когда вы выкопаете морковь с огорода, необходимо очистить ее. Обратите внимание, чтобы на моркови не было повреждений и трещин. Морковь должна быть сухая и перебранная перед тем как вы будете закладывать ее на хранение. Обрежьте ботву на моркови и потом можно уже ее укладывать в погреб.

Подготовьте заранее место для хранения моркови. Уберите мусор и старые овощи, что остались с прошлого года. Значительное влияние на хранение моркови оказывает температура. Она должна быть от минус 2 до плюс 2 градуса. Влажность в районе 95%.

Помещение должно быть темным, прохладным и рядом не должно быть отопительных приборов. Для этой цели может подойти погреб и просто холодное помещение. Но зимой морковь не должна в нем замерзать.

Как хранить морковь

Храните морковь в ящиках из дерева. Нужно морковь пересыпать опилками из хвои. Опилки должны быть сухие. Нужно перемешать морковь с шелухой из лука. Далее перемешать нужно мел и песок. Потом слоями вылаживают морковь с шелухой из лука и слой мела и песка. И так пока всю морковь не уложите.

Если вы все правильно подготовите и будете соблюдать все вышеперечисленное, то всегда на вашем столе будет свежая, вкусная и полезная морковь. Хранить ее вы сможете таким образом почти до весны.

Источник: 1 Минута