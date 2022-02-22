Сравнение iPhone 12 и iPhone 13

В iPhone – 12 и 13 можно найти ряд отличительных особенностей, о которых и пойдет речь далее.

iPhone 13 был представлен в сентябре прошлого года и стремительно стал популярным.

Отличия в дизайне

В iPhone 13 более узкая челка. Датчики камеры также приняли другое положение. Увеличенные объективы расположились диагонально. Из-за увеличенной площади блока камер нельзя использовать чехол из iPhone 12 для новой модели.

iPhone 13 доступен в таких цветах:

черный,

белый,

красный,

синий,

розовый.

В свою очередь предыдущая модель в розовом цвете не продается, но зато она есть в зеленом и фиолетовом. Также отличаются линейки и цветами корпуса.

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Дисплей

Частота обновления кадров Pro-вериях новой модели составляет 120 Гц, чего не было ранее. При этом она меняется в диапазоне от 10 до 120 Гц в зависимости от интенсивности эксплуатации смартфона. Также увеличилась и яркость до 1000 кд/м (в прошлой модели она была 800). В новой модели при просмотре HDR яркость автоматически увеличивается до 1200 кд/м.

Процессор

Каждое поколение смартфонов от компании Apple имеет новый процессор. У Pro-модели 2021 года установлен A15 Bionic на 5 ядер, а у мини-версии и базовой модели – на 4 ядра. По словам производителя, новый процессор даже в базовой модели iPhone 13 мощнее на 50%, чем у других смартфонов.

Память

При сравнении с iPhone 12, в новой версии смартфона объем памяти увеличен равно в 2 раза. Если прошлая линейка была представлена такими объемами: от 64 до 512 Гб в зависимости от модели, то в iPhone 13 в 2 раза больше Гб, а версия Pro вовсе доступна на 1 Тб.

Камеры

Изменений в разрешении камер не произошло, но чувствительность к свету в iPhone 13 была улучшена. Кроме этого в основной камере нового смартфона есть система оптической стабилизации со сдвигом матрицы. Благодаря этому записывать видео можно плавно. Вместо 30 fps в iPhone 13 теперь 60.

Размер главной широкоугольной камеры уменьшился до f/1.5. Зум в новом смартфоне может быть трехкратным.

Аккумулятор

iPhone 13 может воспроизводить видео в течение 17 часов без подзарядки, что больше на 2,5 часа по сравнению с предыдущей моделью.

Разница в стоимости

Естественно, новое поколение iPhone стоит дороже предыдущей версии. Например, iPhone 13 mini стоит около 24 тысяч гривен, в то время, когда iPhone 12 mini можно купить за 20 тысяч гривен.

Базовая модель iPhone 13 обойдется приблизительно в 27,5 тысяч гривен, а прошлая версия стоит от 25 тысяч гривен.

Новые версии Pro и Pro Max в тринадцатом айфоне на 10-20% дороже своих предшественников.

Что еще изменилось

Из числа основных отличий новой версии iPhone также стоит выделить поддержку сразу двух eSIM.