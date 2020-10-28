Стала известная главная тайна онкобольной Анастасии Заворотнюк: никакого ЭКО не было

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» в третий раз стала мамой, когда ей было 47. Такую радостную новость героиня статьи скрывала от публики несколько месяцев, после чего счастливые супруги показали малышку миру.

Все это время поклонники были уверены, что Анастасия прибегла к процедуре ЭКО, которая впоследствии могла повлиять на рост злокачественной опухоли головного мозга. С ней знаменитость борется уже больше года, не раскрывая никаких деталей, связанных со здоровьем.

Заворотнюк с мужем и младшей дочкой Милой

На днях известная по фильму «Гардемарины IV» актриса Анастасия Макеева побывала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», где заявила, что ее коллега Заворотнюк на самом деле рожала не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери.

Об этом Макеева заговорила, когда они с ведущим обсуждали еще не состоявшееся материнство. Она уже долгие годы пытается забеременеть, у нее было 4 попытки экстракорпорального оплодотворения, несмотря на все связанные с ним риски:

«Все равно буду это делать, потому что это единственный шанс. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство и это не сильно ей помогло», — сказала артистка.

Анастасия Макеева

Примечательно, что героиню нашей сегодняшней статьи действительно никто и никогда не видел беременной. Сама она объясняла это тем, что просто скрывала от назойливых папарацци свое интересное положение и не выходила в свет на последних сроках.

Источник: 1 Минута