Стали известны новые подробности развода Адель, после которого она экстремально похудела

В апреле 2019 года Адель сообщила, что подала на развод со своим мужем Саймоном Конекки.



После этого певица начала интенсивно худеть, чем привлекла к себе внимание прессы и интернет-пользователей.



Теперь певица, сбросившая больше 40 килограммов, выглядит здоровой и счастливой.



На днях в прессе всплыли новые подробности бракоразводного процесса Адель и Саймона. Супруги потребовали, чтобы заседания, касающиеся опеки над их 7-летним сыном Анджело и раздела имущества, были скрыты от глаз публики.



А ведь супругам есть, что делить. По информации Daily Mail, суду предстоит решить, какая часть от общих 140 миллионов фунтов стерлингов достанется Адель, а какая — Саймону.







К слову, до сих пор неизвестно, по какой причине супруги решили развестись. Певица предпочитает не давать интервью о своей личной жизни и в последнее время крайне редко появляется на радарах.



«И Саймон, и Адель не хотят, чтобы их развод становился публичным достоянием. По их мнению, это может навредить Анджело, поэтому они попросили суд, чтобы он сделал процесс закрытым», — сообщил источник из окружения артистки.



Суд Лос-Анджелеса, как утверждают журналисты, это ходатайство удовлетворил.

Источник: showdream.org/

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