Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 45

Стало известно, как будет выглядеть сцена Евровидения

Стало известно, как будет выглядеть сцена Евровидения

До старта песенного конкурса осталось меньше месяца

Появились первые фото, как будет выглядеть главная сцена Евровидения-2019 в Израиле. Фото были размещены в официальном Instagram-аккаунте Eurovision Song Contest.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал - 16 мая, а финал конкурса проведут 18 мая.

Источник: https://comments.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украине грозит штраф за отказ от участия в Евровидении
15.03.2019 12:43    382
Полякова о "Евровидении": Надо просто прийти ко мне и сказать: "Ольга Юрьевна, вы наша королева, представьте, пожалуйста, нашу страну"
15.03.2019 12:15    308
Опубликовано фото ведущих "Евровидения 2019"
12.03.2019 10:46    263
Украина отказалась от участия в Евровидении-2019: официальное заявление
27.02.2019 19:31    746
Евровидение-2019: скандалы с национальным отбором на конкурс в Украине
27.02.2019 17:29    617
MARUV, KAZKA и Freedom Jazz отказались от Евровидения (обновлено)
27.02.2019 12:06    833
Потап обматерил НОТУ после скандала с MARUV на Евровидении
26.02.2019 08:55    1139
Пропаганда победила здравый смысл: Maruv вынудили отказаться от Евровидения
26.02.2019 00:20    1243
Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине завершился серией скандалов
25.02.2019 09:19    315
После победы в национальном отборе Евровидения Maruv обратилась к украинцам за поддержкой
25.02.2019 07:48    787
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 