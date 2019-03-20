Стало известно, как будет выглядеть сцена Евровидения

До старта песенного конкурса осталось меньше месяца

Появились первые фото, как будет выглядеть главная сцена Евровидения-2019 в Израиле. Фото были размещены в официальном Instagram-аккаунте Eurovision Song Contest.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал - 16 мая, а финал конкурса проведут 18 мая.

Источник: https://comments.ua

Новости портала «Весь Харьков»