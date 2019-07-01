Стало известно, какие отношения связывают Леди Гагу и Брэдли Купера

Не так давно стало известно, что одна из самых любимых наших пар – Ирина Шейк и Брэдли Купер – распалась. Несмотря на слова приближенных источников о том, что расставание произошло не из-за предполагаемого романа актера с Леди Гагой, поклонники все равно уверены в обратном. Есть ли в их подозрениях доля истины, рассказывают инсайдеры:

«После расставания с Ириной Брэдли не ищет новых отношений. Между ним и Леди Гагой существует глубокая дружеская связь. Они надеются, что когда-нибудь им снова удастся поработать вместе».

Источник: www.cosmo.com.ua

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