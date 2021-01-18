Стало известно, какое наследство оставил создатель “Ералаша” Борис Грачевский и кто на него претендует

Создатель "Ералаша" трижды был женат. В первом браке у него родился сын Максим и дочь Ксения. Во второй раз Борис Юрьевич женился на женщине намного моложе себя, которая родила ему еще одну дочь Василису.

Настоящее счастье и покой, как режиссер рассказывал прессе, он обрел с третьей женой Екатериной Белоцерковской. В апреле 2020-го у супругов родился общий сын Филипп.

Грачевский с первой женой Галиной

По словам друзей покойного Грачевского, именно Екатерине он завещал все свое имущество еще при жизни — 300-метровый особняк в элитном коттеджном поселке стоимостью около 50 миллионов рублей и трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом в Москве, оцененную в 17 миллионов, однако это не все.

Вторая жена Бориса Грачевского Анна с дочкой Василисой

С авторскими правами на "Ералаш" все не так однозначно. На них могут претендовать дети от прошлых браков, причем несовершеннолетние имеют обязательную долю. Выходит, что на часть наследства имеют право и вторая жена Анна с дочерью, чем они, вероятно, воспользуются. Стоит отметить, что каждая трансляция детского киножурнала приносит внушительные доходы.

Грачевский и Белоцерковская

Юридический раздел имущества наступит через полгода. Поскольку в данных вопросах закон защищает детей, несмотря на наличие завещания, одна половина наследства должна отойти Белоцерковской, другую же разделят на три равные части для остальных наследников.

Похороны Грачевского

Напомним, Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни от осложнений коронавируса, которым он заразился в декабре 2020-го. Вскоре режиссера перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Побороть болезнь ему так и не удалось.

Источник: 1 Минута