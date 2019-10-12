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Стало известно, когда покажут первый трейлер "Ведьмака"

Стало известно, когда покажут первый трейлер Ведьмака

Netflix показал первый тизер (который бы подошёл как полноценный трейлер) "Ведьмака" в июле 2019 года. Сейчас же стала известна дата выхода первого трейлера.

Об этом сообщили в Instagram итальянского фестиваля Lucca Comics & Games, где будет премьера.

Само событие будет проходить с 30 октября по 3 ноября, так что трейлер стоит ждать в эти дни. Представитель Netflix подтвердил сайт ComicBook, что ролик действительно покажут там, а потом выпустят в интернет.

Возможно, в эти даты нам заодно назовут точную дату релиза сериала. Пока ходят слухи о конце 2019 года.

Ранее компания Netflix представила первый тизер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

По данным издания Variety, за каждый эпизод первого сезона Генри Кавилл, играющий Геральта, получает около 400 тысяч долларов. Это не самая высокая ставка на американском телевидении.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода нового сериала "Ведьмак" по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.

Стриминговый сервис Netflix объявил основной актерский состав будущего сериала "Ведьмак", основанный на франшизе одноименных книг польского писателя Анджея Сапковского.

Впоследствии Netflix объявил, что в будущем сериале "Ведьмак" волшебницу Трисс Меригольд сыграет актриса Анна Шаффер.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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