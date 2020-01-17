Стало известно, когда выйдет спин-офф к «Игре престолов»

Поклонники фэнтезийной саги "Игры престолов" замерли в ожидании спин-оффа, о запуске которого объявили в октябре 2019 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что сериал стал одним из самым дорогих и популярных в истории. Последние серии киноленты вышли весной прошлого года, но многие зрители остались недовольны тем, как завершилась история. Тогда создатели проекта решили запустить спин-офф под названием "Дом дракона", который расскажет события, случившиеся за 300 лет до начала сюжета оригинальной ленты.

Директор телеканала НВО Кейси Блойс признался, что выход сериала запланирован на 2022 год, но точной даты пока нет. Сценарий сейчас находится на стадии разработки, всего в спин-оффе будет десять серий.

Источник: comments.ua/

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