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Стало известно, кто сыграет Одри Хепбёрн в биографическом фильме

Стало известно, кто сыграет Одри Хепбёрн в биографическом фильме

Сообщается, что Руни Мара, номинированная на «Оскар» актриса, сыграет культовую звезду Золотого века Голливуда.

Руни Мара сыграет Одри Хепберн в предстоящем биографическом фильме, производством которого займется Apple Studios.

Об этом сообщает Variety.

Хепберн, умерла в 1993 году в возрасте 63 лет от рака. Она считается одной из самых выдающихся актрис Голливуда. Одри снялась в таких классических фильмах, как «Римские каникулы», «Завтрак у Тиффани» и «Моя прекрасная леди».

Она также была известна своим влиянием на моду, а также своей международной благотворительной деятельностью в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

36-летняя Руни Мара, которая сыграет легендарную актрису, также очень известная в Голливуде. Она снялась в нескольких десятках фильмов. Самыми известными фильмами с её участием являются «Девушка с татуировкой дракона» и «Кэрол», обе из которых принесли ей номинации на «Оскар». Последний фильм, в котором снялась Руни — «Аллея кошмаров», которую снял Гильермо дель Торо.

Сообщается, что она также будет одним из продюсеров проекта, режиссером которого будет Лука Гуаданьино, снявший в 2017 году фильм «Назови меня своим именем».

Источник: cursorinfo.co.il/

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Темы: кино

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