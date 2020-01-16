Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 19

Стало известно, сколько стоит кукла малыша Йоды из «Мандалорца»

Стало известно, сколько стоит кукла малыша Йоды из «Мандалорца»

В конце прошлого года на сервисе Disney + вышел новый сериал из вселенной "Звездных войн" под названием "Мандалорец", который тут же побил все рекорды по просмотрам. Зрителей привлек не только сюжет кинокартины, но и один из героев – малыш Йода. Оказалось, что кукла этого персонажа стоит несколько миллионов долларов.

Во время съемок одного из эпизодов сериала, актер, играющий разведчика, должен был ударить малыша Йоду за то, что тот укусил его за палец. Но актер немного перестарался и сильно ударил куклу персонажа, поэтому перед следующим дублем режиссер проекта решил назвать ее стоимость. Он подошел к актеру и попросил его быть аккуратнее, ведь "малыш" стоит около 5 миллионов долларов.

Актер признался, что потом боялся играть в этом эпизоде, чтобы не повредить куклу и не платить за нее ущерб, но сцена была отыграна отлично, без происшествий.

Напомним, что после выхода "Мандалорца" малыш Йода стал звездой мемов, у него даже появилась собственная страничка в Twitter.

Источник: comments.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино

Читайте ещё:

Красотка в Dior: Рене Зеллвегер получила награду «Лучшая женская роль»
Сегодня 10:32    49
В Нью-Йорке откроют официальный магазин "Гарри Поттера"
Сегодня 09:42    54
На Дженнифер Лопес подала в суд стриптизерша Саманта Барбаш
14.01.2020 09:52    234
Оскар 2020: "Джокер" лідирує в 11 номінаціях
14.01.2020 09:12    140
Запах женщины: Гвинет Пэлтроу выпустила свечи со своим интимным ароматом
14.01.2020 00:15    249
Гвинет Пелтроу прокомментировала свой разрыв с Бредом Питтом
13.01.2020 10:12    216
Меган Маркл подписала контракт с Disney
13.01.2020 09:42    174
Звезду «Гарри Поттера» опять приняли за бомжа
13.01.2020 09:12    252
Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы
13.01.2020 00:02    966
Звезду "Джокера" Хоакина Феникса арестовали
12.01.2020 10:22    178
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 