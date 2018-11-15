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Стало известно, состоится ли развод Галкина и Пугачевой

Российский комик и шоумен Максим Галкин ответил на вопрос о разводе со своей женой Аллой Пугачевой.

Стало известно, состоится ли развод Галкина и Пугачевой

Об этом Максим рассказал в интервью на шоу российского рэпера Басты GazLive. Выпуск появился на официальном YouTube-канале ТО "Gazgolder".

Во время разговора в рамках шоу Галкина попросили прокомментировать слухи о разводе с женой Аллой Пугачевой. Юморист ответил, что искать молодую жену и "наверстывать упущенное" он не собирается. Также Галкин отметил, что у Аллы хорошее здоровье, и он надеется всегда оставаться с одной женой той, которая у него сейчас.

Также Галкин ответил на вопрос о разнице в возрасте. Мужчина отметил, что не первый год живет с шутками об их с Пугачевой возрасте. И добавил, что он любит именно эту женщину, а не ее возраст или пожилых дам.

Слухи о разводе Галки на Пугачевой появились в начале октября 2018 года. Галкина заподозрили в измене жене с бывшей женой футболиста Андрея Аршавниа Юлией Барановской.

Накануне Пугачева отменила выступление из-за болезни. Певица не уточнила какой именно недуг помешал ей петь.

Новости портала «Весь Харьков»

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