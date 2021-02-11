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Станет ли Леся Никитюк героиней второго сезона шоу “Холостячка”? Телеведущая сделала официальное заявление

Станет ли Леся Никитюк героиней второго сезона шоу “Холостячка”? Телеведущая сделала официальное заявление

Среди претенденток на новый сезон "Холостячки" зрители выделили 3 кандидатуры — 36-летняя певица Тина Кароль, Алина Гросу, которая недавно развелась со своим первым мужем, и заядлая холостячка Леся Никитюк. Первые 2 знаменитости никак не комментируют свое возможное участие в шоу, а вот Леся дала комментарий и четко ответила, станет ли она новой "Холостячкой".

Девушка записала Инстаграм-сториз и призналась, что не пойдет на второй сезон романтического шоу.

"Нет, я не буду брать участие в шоу "Холостячка". Потому что мне кажется, что "Белоснежку и 7 гномов" уже все читали и все видели", — сказала Леся Никитюк.

Станет ли Леся Никитюк героиней второго сезона шоу “Холостячка”? Телеведущая сделала официальное заявление Скриншот с Инстаграм-сториз Леси Никитюк

Напомним, 34-летняя красотка-ведущая еще ни разу не была замужем и не показывала публике ни одного своего избранника. Леся Никитюк ранее в интервью рассказывала только об одном мужчине, за которого она даже собиралась выйти замуж. Их отношения длились 2,5 года, а вот причину расставания Леся не называет.

Станет ли Леся Никитюк героиней второго сезона шоу “Холостячка”? Телеведущая сделала официальное заявление Единственное фото Леси Никитюк с бывшим возлюбленным

К слову, этот мужчина является ее соседом по лестничной клетке и даже после разрыва они, как соседи частенько видятся и даже общаются.

Также Лесе Никитюк приписывали отношения с так называемым Богданом Богдановичем — это водитель знаменитой желтой маршрутки из шоу "ЛеМаршрутка".

Станет ли Леся Никитюк героиней второго сезона шоу “Холостячка”? Телеведущая сделала официальное заявление Леся Никитюк с водителем ЛеМаршрутки

Однако эти слухи не нашли своего подтверждения.

Источник: 1 Минута

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