Станет ли Леся Никитюк героиней второго сезона шоу “Холостячка”? Телеведущая сделала официальное заявление

Среди претенденток на новый сезон "Холостячки" зрители выделили 3 кандидатуры — 36-летняя певица Тина Кароль, Алина Гросу, которая недавно развелась со своим первым мужем, и заядлая холостячка Леся Никитюк. Первые 2 знаменитости никак не комментируют свое возможное участие в шоу, а вот Леся дала комментарий и четко ответила, станет ли она новой "Холостячкой".

Девушка записала Инстаграм-сториз и призналась, что не пойдет на второй сезон романтического шоу.

"Нет, я не буду брать участие в шоу "Холостячка". Потому что мне кажется, что "Белоснежку и 7 гномов" уже все читали и все видели", — сказала Леся Никитюк.

Скриншот с Инстаграм-сториз Леси Никитюк

Напомним, 34-летняя красотка-ведущая еще ни разу не была замужем и не показывала публике ни одного своего избранника. Леся Никитюк ранее в интервью рассказывала только об одном мужчине, за которого она даже собиралась выйти замуж. Их отношения длились 2,5 года, а вот причину расставания Леся не называет.

Единственное фото Леси Никитюк с бывшим возлюбленным

К слову, этот мужчина является ее соседом по лестничной клетке и даже после разрыва они, как соседи частенько видятся и даже общаются.

Также Лесе Никитюк приписывали отношения с так называемым Богданом Богдановичем — это водитель знаменитой желтой маршрутки из шоу "ЛеМаршрутка".

Леся Никитюк с водителем ЛеМаршрутки

Однако эти слухи не нашли своего подтверждения.

Источник: 1 Минута