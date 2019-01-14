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14.01.2019 18:14
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Станислав Боклан отметил день рождения на съемках «Захвата»

В Киеве продолжаются съемки остросюжетного сериала «Захват» собственного производства телеканала «Интер», премьера которого состоится уже в феврале. Это 8-серийный экшн-детектив о работе отряда спецназа. За несколько месяцев актеры и съемочная группа настолько сдружились, что и личные праздники отмечают на площадке. Так, 59-летие народного артиста Украины Станислава Боклана, который играет командира отряда, тоже отпраздновали на съемочной площадке «Захвата».

Станислав Боклан отметил день рождения на съемках «Захвата»

Любопытно, что накануне дня рождения актера как раз снимали сцену юбилея его персонажа – майора Василия Матяша по прозвищу Батя. Так что Станислав Боклан смог провести репетицию собственного праздника. Сам день рождения 12-го января народный артист Украины провел дома.

«В моей семье не принято ярко и шумно отмечать день рождения. Нам этот праздник кажется немного грустным, – признается актер. – У меня всегда в этот день какие-то дела. То ли съемки, то ли хлопоты семейные. Ведь из-за насыщенного рабочего графика много чего не успеваю по дому. Но вечером мы с женой всегда садимся за стол, едим приготовленный ею тортик, выпиваем, если есть настроение».

Станислав также рассказал, что знакомые, друзья и родственники не давали ни минуты покоя: звонили, говорили теплые слова и пожелания, но первой его поздравила жена, актриса Наталья Кленина: «В одну минуту первого ночи она сказала: «Стасюнечка, с днем рождения!» Подарила подарок. А вот дети и внуки сейчас далеко, поэтому звонили и поздравляли по видеосвязи».

Станислав Боклан отметил день рождения на съемках «Захвата»

А на следующий день актер отметил свой праздник уже на съемочной площадке «Захвата». В подарок от коллег Станислав Боклан получил крепкий мужской напиток – как и полагается в отряде спецназа, в команде настоящих мужчин и смелых женщин. Конечно, не обошлось без крепких объятий и теплых пожеланий. Как и не обошлось без казусов. Оказывается, в паспорте народного артиста Украины указана другая дата рождения – 12 февраля! Поэтому продюсер долго выяснял, когда же на самом деле у Станислава Боклана праздник. В итоге оказалось, что артист родился 12 января, но в документах указали неправильную дату.

«Захват»

Описание: «Захват» – это сериал о самоотверженной работе отряда спецназа. Главные герои – правоохранители, для которых закон превыше всего. У членов команды есть свои жизненные драмы и личные трагедии. Они чувствуют чужую боль, как свою, и честно исполняют долг, защищая простых людей от преступников.

Жанр: экшн-детектив

Продолжительность: 8 серий

Год: 2018

Производство: «07 Продакшн»

Генеральный продюсер: Анна Безлюдная

Главный режиссер «07 Продакшн»: Анастасия Прудь

Шеф-редактор «07 Продакшн»: Олег Гершкович

Продюсеры: Наталья Витрук, Константин Костюков, Александр Радченко

Режиссеры: Хачатур Василян, Роман Веркулич

Главный сценарист: Владимир Шегеда

Оператор-постановщик: Дмитрий Гораш

Художник-постановщик: Владимир Степанюк

Художник по костюмам: Наталья Потарская

Художник по гриму: Яна Лященко

В ролях: Станислав Боклан, Георгий Поволоцкий, Никита Вакулюк, Слава Красовская, Альберт Малик, Александр Божко и другие.

Источник: inter.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: тв

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