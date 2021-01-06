Старая избушка: в каких “хоромах” рос Олег Винник – самый популярный украинский певец?

Например, частым запросом среди фанатов и фанаток является вопрос "как и где живет Олег Винник".

Учитывая то, что он ездит на дорогом авто и носит дорогую брендовую одежду, логично предположить, что на собственной обители он также не будет экономить.

Малая родина Олега Винника — село Вербовка, что на Черкащине. Там до недавних лет жила его мама, которой не стало 2 года назад.

Село Вербовка - малая родина Олега Винника

Как показывал телеканал 1+1 в одном из своих сюжетов, родственники Олега Винника жили там достаточно скромно — обычная сельская избушка с удобствами на улице.

Скриншот с сюжета телеканала 1+1 - вероятный родительский дом Олега Винника

Сам Олег когда-то давал интервью телеканалу "Украина", и пригласил журналистов не только сходить с ним на рыбалку, но и познакомил со своей родней.

Там же Олег Винник и показал как изнутри выглядит дом его родственников в деревушке.

Олег Винник после рыбалки с тетей

Олег Винник в эфире телеканала "Украина" познакомил публику со своими родственниками

Фанаты не раз обсуждали певца после выхода сюжета по 1+1 - мол, сам живет ни в чем себе не отказывая, а родня живет в старенькой "халупе" в деревне.

Но Олег на это никак не реагировал, ведь, видимо, у него своя правда на этот счет.

А вот если верить фото, которые публикует в Инстаграм Олег, его столичная квартира выглядит в разы дороже и современнее, чем дом в селе

Кухня Олега Винника

Гостинная Олега Винника

С кем у Олега Винника на самом деле был роман: Таюне, Нино или Алена Шоптенко?

Источник: 1 Минута