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Старичок еще задаст жару: Олег Газманов выплясывал на концерте сразу после Ковида – плясал как 18-летний

Старичок еще задаст жару: Олег Газманов выплясывал на концерте сразу после Ковида – плясал как 18-летний

Но он доказал, что “есть еще порох в пороховницах”, и зажег на масштабном концерте прямо после больничной койки.

“Как хорошо, что несмотря на #ковид19 в отеле «Ройал Аврора» состоялся Гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория», посвящённый старту нового голосования. Увиделся с друзьями и коллегами”, — написал уже седой Газманов в своем Инстаграм-блоге.

Олег Газманов так любит сцену, что даже лечится с микрофоном

Газманов уточнил, что на этом мероприятии было около четырехсот человек, однако не рассказал, был ли у него страх снова подцепить эту китайскую болячку.

Отметим, Заслуженный артист России недавно сообщил о том, что состояние его здоровья стремительно ухудшается. После полученного позитивного результата на Ковид-19 он изолировался и отменил все мероприятия, которые были запланированы.

Но это не уберегло его супругу от заболевания. Сейчас они оба уже пришли в удовлетворительное состояния.

Больше о жизни любимца Пугачевой Газманова можно узнать у него в Инстаграм-блоге. К слову, на певца подписано более полмиллиона человек.

Источник: 1 Минута

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