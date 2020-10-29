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Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам
Коржики можно оформить в любом виде: простые фигуры, с помощью формочек или же в виде цветков – инструкция внизу.
Вот такие коржики-цветочки
Что понадобится
- 4 желтка из сваренных вкрутую яиц;
- 150 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 1 сырое яйцо;
- 1 стакан муки;
- 1 лимон;
- 1 пакет ванильного сахара.
Как готовить
- Яйца сварить и полностью охладить.
- Масло комнатной температуры перетереть с мукой с помощью вилки;
- С лимона натереть цедру, отжать сок, добавить также яйцо и ванильку и смешать с сахаром.
- Две смеси соединить и замесить мягкое тесто.
- Раскатать его и вырезать коржики любой формы.
- Выпекать 20 минут при 200 градусов.
- Можно посыпать сахаром перед выпечкой или сахарной пудрой после.
Чтобы сделать такие объемные коржики, посмотрите фото:
Полоски надрезать
Скатать полоски
Поместить на противень и присыпать сахаром
Готовые коржики
Источник: 1 Минута
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