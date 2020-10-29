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Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам

Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам

Коржики можно оформить в любом виде: простые фигуры, с помощью формочек или же в виде цветков – инструкция внизу.

Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам Вот такие коржики-цветочки

Что понадобится

  • 4 желтка из сваренных вкрутую яиц;
  • 150 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 1 сырое яйцо;
  • 1 стакан муки;
  • 1 лимон;
  • 1 пакет ванильного сахара.

Как готовить

  1. Яйца сварить и полностью охладить.
  2. Масло комнатной температуры перетереть с мукой с помощью вилки;
  3. С лимона натереть цедру, отжать сок, добавить также яйцо и ванильку и смешать с сахаром.
  4. Две смеси соединить и замесить мягкое тесто.
  5. Раскатать его и вырезать коржики любой формы.
  6. Выпекать 20 минут при 200 градусов.
  7. Можно посыпать сахаром перед выпечкой или сахарной пудрой после.

Чтобы сделать такие объемные коржики, посмотрите фото:

Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам Полоски надрезать

Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам Скатать полоски

Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам Поместить на противень и присыпать сахаром

Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам Готовые коржики

Источник: 1 Минута

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