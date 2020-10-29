Старинный рецепт домашних коржиков на масле и вареных желтках, которые можно давать даже грудничкам

Коржики можно оформить в любом виде: простые фигуры, с помощью формочек или же в виде цветков – инструкция внизу.

Вот такие коржики-цветочки

Что понадобится

4 желтка из сваренных вкрутую яиц;

150 г сливочного масла;

100 г сахара;

1 сырое яйцо;

1 стакан муки;

1 лимон;

1 пакет ванильного сахара.

Как готовить

Яйца сварить и полностью охладить. Масло комнатной температуры перетереть с мукой с помощью вилки; С лимона натереть цедру, отжать сок, добавить также яйцо и ванильку и смешать с сахаром. Две смеси соединить и замесить мягкое тесто. Раскатать его и вырезать коржики любой формы. Выпекать 20 минут при 200 градусов. Можно посыпать сахаром перед выпечкой или сахарной пудрой после.

Чтобы сделать такие объемные коржики, посмотрите фото:

Полоски надрезать

Скатать полоски

Поместить на противень и присыпать сахаром

Готовые коржики

Источник: 1 Минута