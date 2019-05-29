Старт оздоровительной кампании: сколько детей в области посетят лагеря

В 2019 году в Харьковской области будет работать 738 учреждений для отдыха детей. Из них 24 - стационарные детские учреждения оздоровления и отдыха, 695 лагерей с дневным пребыванием, 18 - труда и отдыха и один палаточный городок.

Лагеря будут загружены на 75% на протяжении лета. Отдохнут - 240 732 ребенка. Из социально незащищенных слоев населения планируется охватить 160 тыс. 194 ребенка, что составляет почти 95% от общего количества детей области.

Средняя стоимость путевки на 21 день в оздоровительное учреждение области составляет 7 000 гривен. В целом самая низкая цена в лагерях составляет 5000 гривен, а самая высокая - 15 000.

За счет областного бюджета 7000 детей льготных категорий отправят в санатории и лагеря, которые находятся на побережье Черного и Азовского морей и в Карпатах. На финансирование оздоровительной кампании планируется потратить 431 миллион гривен. В том числе, чуть больше 60 миллионов гривен из областного бюджета, 42 миллиона 155 тыс. из бюджетов районов и городов областного значения ОТГ.

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