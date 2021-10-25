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Стартовали съемки украинского фильма "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой
Начаты съемки украинского фильма "Ты меня любишь?" - истории о 90-х, взрослении одной девушки и рождении целой страны.
Как сообщает Госкино, режиссером и автором сценария выступает Тоня Ноябрева.
Съемки фильма будут проходить в Киеве и максимально погрузят зрителя в эпоху начала 90-х.
Особенностью проекта является участие в съемках команды стажеров, которые уже сегодня вовлечены в съемочный процесс в качестве полноценных членов съемочной группы.
Выход ленты в прокат ожидается в 2023 году.
Источник: kinoafisha.ua/
Темы: кино
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