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Стартовали съемки украинского фильма "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой

Стартовали съемки украинского фильма Ты меня любишь? режиссера Тони Ноябревой

Начаты съемки украинского фильма "Ты меня любишь?" - истории о 90-х, взрослении одной девушки и рождении целой страны.

Как сообщает Госкино, режиссером и автором сценария выступает Тоня Ноябрева.

Съемки фильма будут проходить в Киеве и максимально погрузят зрителя в эпоху начала 90-х.

Особенностью проекта является участие в съемках команды стажеров, которые уже сегодня вовлечены в съемочный процесс в качестве полноценных членов съемочной группы.

Выход ленты в прокат ожидается в 2023 году.

Стартовали съемки украинского фильма Ты меня любишь? режиссера Тони Ноябревой

 

Стартовали съемки украинского фильма Ты меня любишь? режиссера Тони Ноябревой

Источник: kinoafisha.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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