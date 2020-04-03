StayAtHome: Оркестр з Харкова дистанційно записав позитивний відеокліп на підтримку всіх у самоізоляції

Відомий український симфо-шоу колектив PRIME Orchestra з Харкова приєднався до всесвітньої акції #StayAtHome і оригінально підтримав всіх громадян України та жителів світу у самоізоляції.

Два роки тому оркестр вже прославився своїми кавер-версіями хітів легендарного британського гурту Depeche Mode, коли потрапив в поле зору менеджменту групи в рамках акції Facebook Fan Takeover. У підсумку учасники DM опублікували їх композиції в своїх соціальних мережах і на офіційному сайті.

Тепер музиканти PRIME Orchestra, знаходячись вдома в різних куточках України, записали на смартфони свої музичні партії й змонтували з них життєстверджуючий відеокліп. Як стверджують у колективі, в Україні ще ніхто не робив нічого подібного.

Ідея створення ролика з'явилася у музикантів PRIME Orchestra під час перебування в самоізоляції у різних містах України. У зв'язку з введенням карантину тур колективу, що включає 28 міст України та ближнього зарубіжжя, обірвався на половині. В результаті музиканти вирішили записати колективне відео, зігравши кожен свою партію з міксу популярних треків «Bad Guy» Біллі Айліш (Billy Eilish) і «Giant» Кельвіна Гарріса (Calvin Harris) і Rag'N'Bone Man, який виконували в ході туру.

«Ідея з'явилася відразу після того, як довелося перенести всі концерти весняного туру – в Україні і країнах Європи, – розповідає co-продюсер та режисер PRIME Orchestra Юрій Рибалка.

Підготовка та репетиції проходили в форматі відеоконференції. Потім кожен учасник на телефон під метроном записав свою музичну партію і відправив на зведення. Далі ми все змонтували і вийшов класний позитивний антивірусний ролик».

З 43 учасників колективу в дистанційному записі відео змогли взяти участь 25 осіб, музиканти та вокалісти хорової групи з Харкова, Києва, Чернівців, Рівного, Полтави, Сум, Дружківки, Сєвєродонецька, Краматорска і Черкас. Музиканти грають як на традиційних для симфонічних оркестрів струнних і духових, так і на нехарактерних для академічної музики електрогітарі, синтезаторі і MIDI-контролері. Весь процес – від задуму до втілення – зайняв дев'ять днів.

Електроінструменти музиканти записували через звукову карту, а акустичні – на свої мобільні телефони. Тому найскладнішим у процесі створення відео стала робота над звуком.

«Ми зводимо свої концерти, досвід у цьому у нас є, – пояснює керівник оркестру і саунд-продюсер Олексій Хорольський. – Найскладніше було не скласти ці шматочки воєдино, а вичистити файли з телефонів до нормального звучання. Щоб усі струнні й духові звучали якісно. Такого досвіду у нас раніше не було».

Головний меседж, який музиканти вкладають у відео, – підтримати один одного і глядачів в самоізоляції із закликом залишатися вдома до закінчення карантину.

«Це відео ми вирішили зробити, щоб підтримати наших глядачів, які задавали питання: “Що з концертами? Побачимо ми вас чи ні?” й внести позитив в інформаційний потік. Наш колектив бажає всім залишатися вдома й берегти себе, щоб згодом ми змогли знову зустрітися на концертах», – пояснює Юрій Рибалка.

Протягом карантину PRIME Orchestra планує продовжувати підготовку до концертів дистанційно і підтримувати всіх подібними домашніми відео.

Залишок весняного туру містами України (Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк) музиканти планують відіграти в червні. Гастролі по Білорусі і країнам Балтії перенесені на листопад.

Довідка.

Cимфо-шоу-оркестр PRIME Orchestra був створений в 2014 році в Харкові у вигляді проєкту симфо-шоу «Світові хіти». Продюсери: Максим Максименко, Юрій Рибалка та Олексій Хорольський.

В кожній програмі PRIME Orchestra виконує світові хіти класичної, рок, поп, реп та електронної музики в оригінальній симфонічній інтерпретації. Особливим є склад колективу: крім традиційних для симфонічних оркестрів музикантів, до нього також входять рок-бенд, епатажні вокалісти, хор та навіть DJ.

На рахунку PRIME Orchestra – понад 450 концертів в різних країнах світу, виступи на найбільших концертних майданчиках, тисячі кілометрів в турах, півмільйона глядачів, які побували на концертах, мільйони переглядів в інтернеті і безліч схвальних відгуків.

Сайт https://prime-orchestra.com

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