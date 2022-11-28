Стильные женские аксессуары в холодное время года: как подобрать и с чем носить

Стиль и яркость женского образа в основном зависит от того, какие дополнительные элементы в нем имеются.

Именно небольшие, но модные аксессуары придают гармоничность и законченность облика. Сделав акцент на головные уборы, шарфики, сумки, внешний вид заиграет новыми красками, придаст утонченность его обладательнице.

Сумки

Любой образ не представляется без сумки Vito Torelli. Модные фасоны представлены дизайнерами в виде:

поясных сумок;

сумочек размера мини;

сумка-бочонок;

сумка-гармошка;

цилиндрическая форма с тонким ремешком.

Очень модным декором зимой будет мех, одновременно сочетающий цепи или шипы. Также отличным решением станет сумка со вставками из страз и различных известных логотипов, дополненных нитью из жемчуга, массивных кольцевых цепей.

Необходимо отметить, что наблюдается возвращение анималистических принтов (кожа крокодила, леопарда, зебры). Рекомендуется сочетать такой декор со стилем одежды из 70-х или 80-х. Новшеством в дизайне сумок стало использование двух цветов (красного, молочного), сочетание принта клетки и полоски. Такие вариации осени предлагаются некоторыми модными домами.

Трендовые головные уборы

В осеннее время не обойтись без головных уборов. При этом нужно не забывать, что они должны быть практичные и гармонично сочетаться с одеждой. Так актуальными видами головных уборов будут:

меховые панамы;

кожаные кепки;

фуражки;

вязаные шапки;

шляпы.

Несмотря на прохладный сезон, популярность набирает спорный вид аксессуара — меховая панама. Принято считать, что их носят только летом. Однако осенний вариант панамы очень практичен, выполнен из ткани плотного состава, которая не промокнет под дождем или мокрым снегом, спасет от ветра.

Актуальным видом шляп становятся шляпа-колокол и шляпа-ведро. Они создают загадочность, таинственность, поскольку слегка прикрывают глаза. Если выбрать модели с вуалью, образ будет казаться интригующим.

Фуражки и кепки с козырьком в осеннем и зимнем сезонах пользуются большим спросом среди женщин. Их можно носить каждый день и в любую погоду. Цветовая гамма головных уборов радует модниц своей насыщенностью. Помимо классических черных, серых, стилисты предлагают делать выбор среди ярких оттенков (розовые, лиловые, сиреневые, красные).

Платки и шарфы

В холодную погоду необходимы теплые аксессуары, такие как платки и шарфы, которые могут даже обычный, повседневный вид, превратить в ультрамодный.

Главное правило в их носке — это красиво повязать. Для женственного образа можно платок завязать формой треугольника, дополнив им пальто, теплую вязаную кофту или кожаную куртку.

Если предпочтение отдается больше шарфам, то стилисты предлагают остановить свой выбор на новинках, изготовленных из шерсти, кашемира, атласа. Трендом осени становится шарф из кашемира. Его фактура мягкая, теплая, смотрится гармонично с верхней одеждой из любого материала.

Выбор цвета будет зависеть от того, с чем его сочетают. К примеру, если куртка имеет яркий оттенок, то рассматриваемый аксессуар должен быть по цвету спокойнее, не пестрить. Если модница не желает завязывать шарф или платок, то альтернативным решением станет выбор снуда. Он отлично ляжет на плечи и подчеркнет осенний образ. Снуды являются трендовым аксессуаром для женщин любого возраста.

Итог

Таким образом, подбирая осенний образ, стоит уделять внимание не только базовым вещам гардероба, но и аксессуарам (сумкам, головным уборам, шарфам, платкам и др.).