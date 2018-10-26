Стивен Кинг продал права на свой рассказ за доллар

Студент киноакадемии Блайнай-Гвент купил у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа «Велотренажер». Над проектом будут работать около 30 человек 14–16 лет.

«Мы написали письмо его секретарю Маргарет, и она ответила нам буквально через сутки, а затем прислала контракт, подписанный самим Кингом», — рассказывает один из преподавателей академии.

Более 40 лет назад Стивен Кинг основал проект Dollar Babies, в рамках которого любой желающий может обратиться к писателю и купить права на его рассказы за доллар. Обязательное условие: никакой коммерции, фильм может быть представлен публике только на фестивалях (нельзя даже выкладывать в интернет).

Таким образом приобрести права можно только на рассказы, романы Кинг на Dollar Babies не продает. Получившиеся фильмы нужно обязательно прислать писателю, это одно из условий контракта. Список доступных на данный момент произведений можно посмотреть здесь.

Король ужасов проявляет такую щедрость к начинающим режиссерам потому, что сам очень любит кино. Вот список из 60 экранизаций Стивена Кинга, от худшей к лучшей.

Источник: http://changeua.com

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