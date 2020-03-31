Стивен Кинг рассмешил фанатов ироничным снимком
Стивен Кинг пошутил о покупках людей, паникующих из-за коронавируса.
Забавную фотографию с отсылкой к своей книге Кинг выложил в свой Twitter.
На снимке запечатлена водосточная решетка, на которую поставили рулон туалетной бумаги.
К решетке также привязан красный воздушный шарик, который отсылает к роману Кинга «Оно». С таким шаром ходил герой книги – злой клоун Пеннивайз, обманом похищавший детей.
Фанатам писателя понравилась лаконичная шутка и они отправили ему в ответ похожие изображения. Откликнулся на шутку Кинга и его коллега – американский писатель Джон МакНамара. «О мой бог.
Стивен Кинг, ты победил Интернет», – написал МакНамара. А в доме, стоящем на заднем плане, одна девушка узнала дом своих родителей и сказала, что они очень хотели бы встретиться с писателем.
Кинг нередко удивляет общественность своими неординарными поступками. Писатель продал права на экранизацию своего рассказа «Велотренажер» всего за доллар.
Права получили британские студенты – 16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Кэрис Клифф.
Источник: internetua.com