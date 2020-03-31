Стивен Кинг рассмешил фанатов ироничным снимком

Стивен Кинг пошутил о покупках людей, паникующих из-за коронавируса.

Забавную фотографию с отсылкой к своей книге Кинг выложил в свой Twitter.

На снимке запечатлена водосточная решетка, на которую поставили рулон туалетной бумаги.

К решетке также привязан красный воздушный шарик, который отсылает к роману Кинга «Оно». С таким шаром ходил герой книги – злой клоун Пеннивайз, обманом похищавший детей.

Фанатам писателя понравилась лаконичная шутка и они отправили ему в ответ похожие изображения. Откликнулся на шутку Кинга и его коллега – американский писатель Джон МакНамара. «О мой бог.

Стивен Кинг, ты победил Интернет», – написал МакНамара. А в доме, стоящем на заднем плане, одна девушка узнала дом своих родителей и сказала, что они очень хотели бы встретиться с писателем.

Кинг нередко удивляет общественность своими неординарными поступками. Писатель продал права на экранизацию своего рассказа «Велотренажер» всего за доллар.

Права получили британские студенты – 16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Кэрис Клифф.

Источник: internetua.com

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