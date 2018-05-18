Стивен Спилберг предлагает ДиКаприо сыграть американского генерала Улисса Гранта

Стивен Спилберг (Steven Spielberg) и Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) могут снова объединиться ради экранизации биографии американского генерала времен Гражданской войны Улисса С. Гранта (Ulysses S. Grant).

Фильм основан на биографии Гранта автора Рона Чернова, которая в прошлом году попала в топ бестселлеров NewYork Times. Последний раз режиссер и актер работали вместе над фильмом «Поймай меня, если сможешь».

Спилберг, как сообщается, хотел бы видеть ДиКаприо в роли Гранта, но воплощение проекта будет зависеть от графика исполнителя. Поскольку ДиКаприо продолжает съемки в проекте Тарантино «Однажды в Голливуде», а Спилберг снимает новую часть «Индианы Джонса», экранизация может быть снята не раньше следующего года.

Источник: nua.in.ua

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