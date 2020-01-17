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Стриминговый сервис Spotify создал плей-лист для скучающих дома животных

Стриминговый сервис Spotify создал плей-лист для скучающих дома животных

Интернет-сервис потокового аудио Spotify создал плей-лист и подкаст для домашних питомцев. Таким образом, создатели стриминговой онлайн-площадки позаботились о собаках, которых хозяева часто оставляют дома одних.

Известно, что специалисты из Великобритании провели опрос среди хозяев четырехлапых. Как показало исследование, большая половина владельцев домашних животных оставляют музыку включенной, когда уходят из дома, а их любимцы остаются дома одни. Кроме того, почти половина опрошенных утверждают, что у их собак есть любимый артист или группа.

По результатам опроса Spotify, домашние питомцы обожают слушать Оззи Осборна и Элвиса Пресли, а также не против песен Боба Марли и Фредди Меркьюри. Еще одним фаворитом среди животных является Дэвид Боуи. Так, специалисты создали подкаст опираясь на информацию, полученную от любителей собак. Предполагается, что музыка из плей-листа будет успокаивать животных, а также не даст им заскучать во время отсутствия их хозяев. Также отмечается, что каждый трек-лист создан из песен, которые соответствуют характеру собаки, — медленных или более энергичных.

Источник: comments.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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