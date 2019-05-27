Стриптиз і непристойні жести: найгучніші скандали і курйози в історії Каннського фестивалю

Щороку, в травні сотні зірок кіно і шоу-бізнесу приїжджають на Лазурний берег, щоб узяти участь в Каннському міжнародному кінофестивалі. А тисячі глядачів і журналістів уважно стежать за тим, що відбувається, очікуючи побачити щось сенсаційне. За всю історію фестивалю, тут відбувалося безліч курйозів і незвичайних пригод - незапланований стриптиз на червоній доріжці, непристойні жести зі сцени, тигри, які намагалися закусити гостями.

Бріжіт Бардо першою в світі вийшла на пляж в бікіні. Популярністю роздільного купальника жінки зобов'язані саме Бріжіт Бардо. У 1953 році їй першій вистачило сміливості вийти на пляж в бікіні. Їй було всього 18, і вона, напевно, не думала, що цей момент увійде в історію Каннського фестивалю і в історію жіночого купального костюма. Однак факт залишається фактом: завдяки французькій актрисі носити купальник-бікіні стало і пристойно, і модно.

Американський актор Кірк Дуглас і французька актриса Бріжіт Бардо (в центрі) на пляжі під час Каннського фестивалю в 1953-му році.

Напівоголену Симону Сільву вигнали з фестивалю. У 1954 році молода актриса Симона Сільва вперше з'явилася на Каннському фестивалі і навіть отримала титул «Міс фестиваль". Щоб привернути до себе ще більше уваги вона, позуючи на березі острова Сент-Маргеріт разом з актором Робертом Мітчемом, зняла верх своєї і без того прозорої сукні. Фотографи так швидко побігли до актриси, щоб зробити унікальні кадри, що один з них зламав ногу, а інший руку. Наступного дня організатори попросили Симону покинути фестиваль. Втім, про свій вчинок Сільва не шкодувала. «Поки секс забезпечує успіх у прокаті, а я зберігаю хорошу фігуру, я хочу бути найсексуальнішою штучкою в світі », - заявила актриса після інциденту.

Фотографи проти Ізабель Аджані. У 1983-му році конфуз трапився з актрисою Ізабель Аджані, яка привезла до Канн фільм «Убивче літо». Аджані на той момент була на піку популярності, і оголосила, що не буде позувати перед фотографами безкоштовно і уклала з кількома з них ексклюзивні права на зйомку. Для всіх інших Ізабель припасла сумочку, за допомогою якої прикривала своє обличчя. Але журналісти розцінили вчинок зірки як вищу ступінь неповаги до них і оголосили Аджані справжній бойкот.

Коли актриса йшла червоною доріжкою, фотографи демонстративно поклали свої камери на підлогу і не тільки не зробили жодного знімка, але ще й повернулись до знаменитості спинами.

Торт для Годара. Неприємність в Каннах відбулася і з метром світового кінематографа Жан-Люком Годаром. У 1985 році режисер представляв на фестивалі свою картину «Детектив». Під час виступу Годара перед публікою один з глядачів раптово запустив в режисера великий торт. Кондитерський виріб потрапило в обличчя французу. Цим глядачем виявився скандально відомий артист і кінокритик Ноель Годін, відомий звичкою жбурляти торти з кремом в обличчя тих, ким він незадоволений. Від його рук страждали і Ніколя Саркозі, і Білл Гейтс та інші відомі персони. Жан-Люк Годар виявився єдиним, хто знайшов жарт з тортом кумедним, він навіть зауважив, що торт смачний. Після того, як режисер дізнався, що через епізод з тортом бельгійцу відмовили в доступі на фестиваль, Годар особисто подзвонив організаторам і попросив повернути акредитацію.

Мадонна вийшла на публіку в бюстгальтері. У 1991 році співачка епатувала каннську публіку, з'явившись на червоній доріжці в нижній білизні. Крім бюстгальтера, на ній були панталони і накидка - виходити ось так запросто, в білизні, собі до Мадонни ніхто не дозволяв. Це був знаменитий бюстгальтер з конусоподібними чашечками, придуманий для неї Жан-Полем Готьє. Без сумніву, вона стала головною персоною 44-го фестивалю, а квитків на її фільм "В ліжку з Мадонною" було продано в два рази більше, ніж було місць у залі

Квентін Тарантіно, чий фільм "Кримінальне чтиво" отримав Золоту пальмову гілку в 1994 році, вирішив, що найкраще вбрання для церемонії - це майка і джинси. Служба безпеки фестивалю визнала це порушенням дрес-коду і неповагою до гостей і організаторів фестивалю, і категорично відмовилася пускати його в такому вигляді. Тарантіно довелося повернутися в готель і переодягнутися. Трохи пізніше, одна з глядачок в залі крикнула щось неприємне на його адресу, і Тарантіно, вже з "Золотою гілкою" в руках, прямо зі сцени показав їй середній палець.

Найгірший фільм в історії Канн. У 2003 році режисер Вінсент Галло привіз на фестиваль фільм «Коричневий кролик» - роуд-муві з відвертими сексуальними сценами. Після завершення показу, ті глядачі, які все-таки залишилися в залі, зчинили такий галас, що режисерові довелося піднятися на сцену і принести офіційні вибачення за свою роботу. Його подруга і партнерка по фільму, Хлоя Савіньї в цей момент ридала, сховавшись за сценою. Роджер Еберт, один з найвпливовіших кінокритиків, оголосив «Коричневого кролика» найгіршим фільмом в історії фестивалю. Розгніваний Галло назвав критика жирною свинею і висловив надію на те, що той захворіє на рак. Еберт відреагував витончено: «Одного разу мені зробили колоноскопію і показали запис - навіть він був цікавіший за «Коричневого кролика". А потім додав: «Я товстий, це правда. Але одного разу я схудну, а він назавжди залишиться режисером «Коричневого кролика».

Стриптиз Софі Марсо. Француженка періодично опиняється в незручних, навіть пікантних ситуаціях частіше за інших. У Каннах конфуз з актрисою стався двічі. У 2005-му році Марсо з'явилася на червоній килимовій доріжці в занадто легкій сукні, що одна з бретелей в найвідповідальніший момент зісковзнула з плеча зірки і оголила груди актриси. Актриса не розгубилася, стрімко все поправила і, не надала уваги цьому непорозумінню великого значення. Але вже через кілька днів все газети та інтернет-видання рясніли знімками оголених грудей Софі Марсо. За словами француженки, подібна фотографія якимось чином навіть потрапила в школу, де на той момент навчався син актриси. В одному з інтерв'ю Марсо зізналася: «Я взагалі дуже сором'язлива. Страждаю, коли доводиться зніматися оголеною, і буваю абсолютно щаслива, якщо вдається все так влаштувати, щоб залишитися в одязі. Але в Каннах ніби янголятко пролетіло і зірвало з мене бретельку. Те, що було просто милим, перетворилося в безсоромність».

У 2015-му Софі Марсо з'явилася на прем'єрі фільму «Божевільний Макс: дорога люті» в досить відвертому вбранні - в прозорій сукні, крізь яку було видно - бюстгальтера на актрисі немає. Але і цього виявилося мало: раптовий порив вітру у всій красі продемонстрував фотографам тілесного кольору трусики актриси.

Персона нон грата. У 2011-му році режисер Ларс фон Трієр привіз до Канн свій фільм «Меланхолія», картина глядачам сподобалась, а ось інтерв'ю, яке дав Фон Трієр одному з видань, обурило громадськість. Режисер заявив: «Я, звісно, за євреїв, але погодьтеся, Ізраїль приносить світові безліч проблем». Також він пожартував, що відчуває себе певною мірою нацистом і навіть «трохи симпатизує Гітлеру». Зрозуміло, терпіти такої поведінки не стали і організатори фестивалю і тут же здали Ларса в поліцію, де на «нетерпимого» завели справу. Після історії з необережними висловлюваннями режисер був навіть оголошений персоною нон-грата і повернутися в Канни йому дозволили лише через два роки.

У 2014 році український журналіст Віталій Седюк буквально напав на актрису Америку Ферреру, яка приїхала на фестиваль представляти анімаційний фільм «Приручити дракона 2». Поки Америка разом з іншими акторами, які озвучували мультфільм, позувала перед десятками фотокамер, Седюк підкрався до актриси зі спини і спробував залізти під її пишну спідницю.

Правда, крім як схопити актрису за щиколотки, Седюк більше нічого не встиг зробити, його заарештували і відвезли в поліцейський відділок, де він повідомив, що не вбачає нічого поганого в своєму вчинку.

Раніше Седюк спробував поцілувати Уілла Сміта, за що отримав по обличчю, а потім і зовсім кинувся в ноги Леонардо ДіКапріо, щоб обійняти кумира за коліна. До речі, ДіКапріо був єдиним, хто поставився до журналіста з розумінням.

У 2015-му році в Каннах актрису Емілі Блант, яка прийшла на фестиваль у вечірній сукні, але в босоніжках на пласкій підошві, не пустили на прем'єру фільму «Керол», тому що вона була не на підборах.

Актриса перевзулася, але після публічно розповіла про скандал і заявила, що правила її розчарували. Керівник фестивалю Тьєррі Фремо особисто вибачився перед актрисою і заявив, що вийшла помилка. Блант вибачення прийняла, а ось феміністки ні. Дівчата запропонували внести в регламент фестивалю поправки і зобов'язати і чоловіків з'являтися на знаменитих сходах кінофестивалю на шпильках.

У 2016-му актриса Джулія Робертс на прем'єрі фільму «Фінансовий монстр» підтримала феміністок: на червоній доріжці актриса з'явилася босоніж.

Поцілунок Катрін Деньов. На кінофестивалі в 2016 році всіх вразила завжди стримана і аристократична Катрін Деньов. Ведучим церемонії був французький актор і комік Лоран Лафітт. Він здивував присутніх, і, мабуть, здивувався сам, злившись в поцілунку з самою Катрін Деньов. Коли актриса вийшла на сцену, Лафітт закрив очі і випнув губи в очікуванні поцілунку.

Деньов притягнула ведучого до себе і подарувала йому пристрасний поцілунок. Зал гучними оплесками оцінив імпровізацію Катрін. Їх палкий поцілунок перед публікою став найбільш обговорюваною подією каннського кінофестивалю 2016.

Источник: gazeta.ua

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