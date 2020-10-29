Студенти академії дизайну та мистецтв представили анімаційні твори, присвячені Бетховену (ВІДЕО)

Проєкт створено до 250-річчя великого композитора.

Студенти Харківської державної академії дизайну та мистецтв створили серію коротких анімаційних творів, присвячених творчості німецького композитора Людвіга ван Бетховена та його 250-річному ювілею, який урочисто святкувався у Харківському національному університеті мистецтв на фестивалі «Харківські Асамблеї».

У проєкті взяли участь Елеонора Мельнікова, Ангеліна Жукова, Лілія Сетьян, Кирило Поляков, Марія Ключенко, Олеся Котівець, Вікторія Гур’янова, Анна Мігріна, Анжеліка Кобернюк, Марія Озерова, Поліна Очкова, Анастасія Товстокор та Поліна Ложкіна. Анімаційні твори було виконано під керівництвом завідувачки кафедри аудіовізуального мистецтва ХДАДМ кандидата мистецтвознавства, доцента Людмили Сухорукової.

Источник: objectiv.tv

Автор: Дмитро Бірманчук

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