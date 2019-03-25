Студия «Квартал 95» провела благотворительный концерт в Харькове

Около пяти с половиной тысяч человек - врачей, учителей и ветеранов АТО с семьями - посетили концерт студии «Квартал 95» в Харькове совершенно бесплатно. С благотворительными концертами артисты уже выступили в десятке городов Украины, еще до нового года. И, по словам Владимира Зеленского - для их студии такие концерты гораздо ценнее, чем выступления за деньги.

Владимир Зеленский, руководитель студии «Квартал 95»

Это благодарность за всё то, что нам дала эта страна и дали нам эти люди, потому, что эти люди, которые не могут попасть на наш концерт, они смотрят на нас по телевизору. Поэтому я считаю, что это та минимальная благодарность, которую мы можем отдать людям за наш успех. Мы им действительно очень благодарны. Правда.

По словам Зеленского желающих попасть на благотворительный концерт в разы больше, чем реальных мест в концертных залах. Но, тем не менее, артисты пытаются подарить улыбку каждому зрителю, и после каждого концерта актеры лично общаются со своими поклонниками, дарят им теплые объятия и конечно же столь желанное селфи.

Владимир Зеленский, руководитель студии «Квартал 95»

Слава богу, в меня бросают только тёплые слова, цветы, поцелуи, детские, люди все хотят. В основном люди хотят - "Обними меня" говорят мне, и я с удовольствием это делаю, потому что после концерта, когда теряешь энергию, вот, а люди её возвращают такими объятьями и приятными словами. Так что это самая большая благодарность, самая большая ценность в принципе, наших концертов.

Сами же харьковчане посетившие концерт, говорят, благодарны своим кумирам за такой подарок и положительные эмоции.

Игорь, харьковчанин

Я отец солнечного ребёнка, и нам попало приглашение на концерт. Всё классно, спасибо кварталу, спасибо Зеленскому.

Луиза, представитель ОО "Детей инвалидов и инвалидов детства"

Мы очень благодарны, что наши члены организации получили возможность побывать на таком замечательном концерте.

Кроме того, артисты призвали харьковчан не быть равнодушными к будущему нашей страны.

Агентство Телевидения Новости