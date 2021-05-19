Свадьба на Мальдивах: певица Ани Лорак больше не скрывает своего возлюбленного

Накануне российская и украинская певица показала фотографию, сделанную на Мальдивах. Внимание поклонников привлек мужчина, с которым артистка тесно зажималась. При чем атмосфера фото говорит о том, что Ани с этим загадочным молодым человеком сыграла на островах свадьбу — осталось только понять — настоящую или для клипа?

Певица одета в нежнейшее белое платье, которое открывает ее плечи и ножку. У нее собраны волосы, а из макияжа только аккуратно подведенные брови. Образ украшает и дополняет сияющая улыбка Лорак — видно, что девушка невероятно счастлива в обществе этого мужчины.

К слову, его лицо разглядеть не получается, ведь на фото он позирует спиной. Мужчина одет в кофейные классические брюки и белую рубашку. А на фоне шикарная арка, под которой позирует влюбленная парочка.

"Но знаешь только ты…с кем сбудутся мечты. #раздетая",

— написала российская и украинская певица Ани Лорак под свежей фотографией с отпуска.

https://www.instagram.com/p/CPDteMphjK3/?utm_medium=copy_link

Вот что поклонники пишут в комментариях под снимком:

РАЗДЕТАЯ, УРА!!! БЕЗУМНО ЖДУ ЭТУ ПЕСНЮ, — пишет подписчик с ником

lorak_romanovа

АОАОАООАОАОАООА НЕУЖЕЛИ ЭТА ПЕСНЯ ВЫЙДЕТ??, — комментирует поклонник с ником ksunecka_mazheikina

Интрига, — комментирует yulia_in_istanbul

Какое фото, неужели скоро выйдет "Раздетая"? Сколько пасхалок в одном посте!!, — пишет anilorak_dobro

Напомним, недавно стало известно, что певица Ани Лорак выпустит клип на песню "Раздетая". Сообщается, что его снимали на Мальдивах. Фанаты с нетерпением ждут премьеры.

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Источник: 1 Минута